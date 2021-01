Samsung e Qualcomm vogliono le prestazioni dei processori Apple

I costruttori Android non sono soddisfatti delle prestazioni offerte dai processori: sia Samsung che Qualcomm hanno piani in corso nel difficile tentativo di raggiungere i processori Apple che ormai da anni dominano in termini di prestazioni in smartphone e tablet e si apprestano a fare lo stesso nei Mac con Apple Silicon a partire da Apple M1.

Qualcomm ha comprato la startup Nuvia fondata da Gerard Williams III, ex responsabile dei processori Apple. L’obiettivo è quello di migliorare i propri processori sfruttando conoscenze, competenze e tecnologie che hanno permesso a Cupertino di dominare in questo campo.

Da parte sua Samsung ha accorciato il divario con l’ultimo processore Exynos 2100, ma le prestazioni di calcolo lato CPU risultano in linea con quelle di Qualcomm Snapdragon 888 (comunque sempre meno veloce di Apple), mentre in termini di prestazioni GPU risulta inferiore. Per questa ragione Samsung ha siglato un accordo con AMD per migliorare le prestazioni dei suoi processori.

Stando alle anticipazioni alcuni primi benchmark di un nuovo processore Samsung Exynos ancora in fase di sviluppo indicano prestazioni superiori a quelle di Apple A14 ora impiegato negli iPhone 12 e in alcuni iPad.

Anche se i risultati dei test pubblicati da Gizchina sembrano incoraggianti, non possono essere presi per certi perché non è dato sapere a quale frequenza e potenza di alimentazione funziona il processore in questione, mentre Apple A14 è già impiegato in milioni di dispositivi in commercio e Apple migliorerà ulteriormente le prestazioni con Apple A15. Per il momento i piani di Samsung e Qualcomm dimostrano che il mondo Android si sta finalmente muovendo per recuperare il divario con i processori Apple.

