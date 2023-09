Apple Watch 9, il cinturino FineWoven appare in foto

L’utente Twitter Kosutami, che riesce spesso a ottenere versioni prototipo dei prodotti Apple, ha pubblicato un’anteprima di un nuovo cinturino chiamato FineWoven previsto in arrivo insieme Apple Watch 9.

Il nuovo materiale in tessuto è previsto come sostituto della pelle sia per le custodie degli iPhone, che per i cinturini degli Apple Watch, e dovrebbe essere annunciato ufficialmente insieme alla gamma iPhone 15 nell’evento di martedì 12 settembre.

Da alcune settimane le anticipazioni indicano che Apple abbandonerà le custodie in pelle, scelta probabilmente dovuta a motivi ambientali, dato che la pelle ha un’impronta di carbonio relativamente alta.

Ovviamente, non è pensabile che Apple abbandoni la propria linea di accessori premium; piuttosto, è facile pensare che Apple stia pensando di sostituire la pelle con un altro materiale di alta qualità. In effetti, si sa già che Apple stia guardando ad un materiale in tessuto intrecciato per sostituire queste cover di fascia alta.

Per queste ragioni il cinturino FineWoven visibile nella foto sembra essere il candidato ideale per sostituire i cinturini in pelle. Non sarà necessario attendere molto per sapere la verità. Alle ore 19:00 di oggi Apple darà via al keynote di presentazione di iPhone 15, Apple Watch 9 e altro ancora.

Del resto, la notizia secondo cui Apple stava scontando pesantemente i cinturini in pelle Hermès sembrava confermare l’abbandono di questa linea di prodotti; una conferma, poi, è arrivata successivamente, quando questi cinturini sono stati rimossi dal sito web del marchio di moda.

