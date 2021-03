Samsung Galaxy Watch Active2 in sconto a meno della metà: 134,90 euro spedito

In Italia è arrivato a settembre del 2019, ma oggi lo pagate davvero poco: grazie ad un’offerta di Amazon combinata ad uno sconto-nello-sconto grazie ad un coupon, lo smartwatch Samsung Galaxy Watch Active2 si porta a casa a 134,90 euro spedizione compresa.

Questo dispositivo, come spiegammo nell’articolo di presentazione, è progettato per essere elegante e al tempo stesso completamente personalizzabile. E’ disponibile in due diversi formati (44 mm e 40 mm di diametro) e due stili: alluminio leggero con fascia in fluoroelastomero (FKM) e acciaio inossidabile con cinturino in pelle (ma quest’ultima non fa parte della promozione in corso).

La caratteristica ghiera girevole di Samsung, nel Galaxy Watch Active2 è stata trasformata in digitale touch per renderla ancora più comoda da utilizzare, massimizzando al tempo stesso le dimensioni dello schermo. La cornice ultra sottile ai bordi dello schermo Super AMOLED curvo permette con un semplice tocco di muoversi in senso orario o antiorario per spostarsi tra le schermate e selezionare facilmente le proprie app preferite. Inoltre, l’interfaccia One UI aggiornata offre un’esperienza di navigazione semplice e chiara.

Per chi desidera un orologio sempre abbinato al proprio outfit, è anche possibile personalizzare il quadrante di Galaxy Watch Active2 in base al proprio abito grazie all’algoritmo di estrazione del colore My Style: in pratica con questa funzione disponibile nell’app Galaxy Wearable basta scattare una foto dell’outfit, scegliere tra diverse combinazioni di colore estratte dalla foto e il quadrante verrà modificato in pochi secondi per abbinarsi al proprio stile.

Galaxy Watch Active2 si occupa anche di migliorare la salute e il benessere. Per l’esercizio fisico, ad esempio, può monitorare manualmente più di 39 allenamenti (sette dei quali automaticamente tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, vogatore, macchina ellittica e allenamenti dinamici). Con la funzione Running Coach aggiornata, è possibile invece monitorare il ritmo di corsa in tempo reale e sfruttare sette programmi diversi con indicazioni in tempo reale durante l’allenamento per raggiungere i propri obiettivi. A tal proposito, sul retro di Galaxy Watch Active2 è stato incorporato un nuovo sensore di frequenza cardiaca a 8 fotodiodi per ottenere informazioni più precise in tempi più rapidi e massimizzare l’esperienza di fitness.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo all’articolo che avevamo scritto al lancio in Italia, dove trovate approfondimenti in merito alle varie funzioni offerte dall’orologio. Qui, senza dilungarci oltre, vi spieghiamo come comprarlo in super-sconto su Amazon.

Il modello con cassa da 44mm con cinturino in fluoroelastomero di colore nero normalmente costa 319 euro ma al momento su Amazon è scontata del 42%: costerebbe 184,90 euro se non fosse che inserendo il codice SAMSUNGWATCH si ottiene uno sconto ulteriore di 50 euro. In pratica lo sconto complessivo è del 58%: lo pagate 134,90 euro e la spedizione, così come la vendita, è a cura di Amazon e quindi compresa nel prezzo.

Lo stesso codice SAMSUNGWATCH vi permette di comprare in sconto anche la variante con cassa più piccola da 40mm, al momento scontata a 189,99 euro: col codice la pagate 139,90 euro. Il coupon funziona anche con le altre varianti di colore per entrambi i modelli, il cui prezzo oscilla tra i 190 e i 200 euro (quindi con lo sconto via codice siamo tra i 140 e i 150 euro): l’unico escluso è anche il più costoso della gamma, quello col cinturino in pelle.