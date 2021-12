Apple Configurator permette di aggiungere dispositivi da iPhone

Apple Configurator per la gestione e configurazione dei dispositivi e computer Apple nelle reti di scuole e aziende esiste da anni per Mac, ma nelle scorse ore la multinazionale di Cupertino ha iniziato il rilascio della nuova utility anche per iPhone, così come annunciato durante l’ultima conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2021.

Gli amministratori e responsabili IT di scuole e aziende possono ora utilizzare la nuova app Apple Configurator direttamente da iPhone per aggiungere e configurare nuovi Mac nella rete locale, anche se questi computer non sono stati acquistati da una scuola che usa il sistema Apple School Manager oppure da una società che usa Apple Business Manager.

Si tratta di una semplificazione e di una procedura più snella e semplice che può essere effettuata da iPhone, senza così dover avere a portata di mano un Mac con Apple Configurator. Ricordiamo infatti che il processo di registrazione e configurazione di Mac e dispositivi Apple non acquistati tramite Apple Business Manager e Apple School Manager può risultare complicato, come per esempio accade con i Mac donati alle scuole, così come per computer e dispositivi Apple non acquistati direttamente da Apple o da un rivenditore ufficiale.

Apple precisa che con questa versione di Apple Configurator per iPhone è possibile aggiungere e configurare Mac dotati del chip di sicurezza Apple T2, quindi quelli commercializzati dal 2018 e seguenti, oltre ai Mac con processore Apple Silicon: entrambi devono funzionare con macOS 12.0.1 o una versione più recente. Non sono quindi supportati i Mac Intel precedenti al 2018.

Il rilascio di Apple Configurator per iPhone rientra nelle novità di Apple annunciate alla WWDC 2021 per la gestione dei dispositivi nelle organizzazioni introdotte con iOS 15 e macOS Monterey. Per usare questa app, gratis su App Store, occorre aver installato iOS 15 e versioni successive.

