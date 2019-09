Samsung P300, batteria powerbank da 10.000 mAh che spinge fino a 7.5W

E’ grande quanto uno smartphone e lo ricarica completamente più di una volta: Samsung P300 è un’ottima powerbank che al momento potete comprare su Ebay ad un prezzo davvero interessante.

Nonostante le celle da 10.000 mAh, cioè circa quattro volte la capacità di un iPhone X che ha celle da 2.658 mAh, è spessa solo 1,4 centimetri, è lunga quasi 15 centimetri e larga circa 7 e il peso è di appena 300 grammi (iPhone XS Max misura circa 8 X 16 x 0,8 centimetri e pesa 208 grammi).

Tutto questo significa che la potrete eventualmente anche tenere in tasca senza problemi di dimensioni e senza sfondare i pantaloni o la giacca.

La capacità, come accennato è di diecimila mAh. Anche al netto delle classiche inefficienze delle batterie esterne, potrete contare su una riserva molto ampia di energia, ricaricando tranquillamente tre volte un iPhone XS. È anche in grado di ricaricare almeno una volta i più moderni tablet.

Questa batteria è compatibile con tutti i dispositivi attualmente in circolazione: quindi non solo iPhone e iPad ma anche smartphone e tablet Samsung, Xiaomi, Huawei, HTC, Meizu e tutti gli altri. Ha un ingresso microUSB da 10W e un’uscita USB-A da 7.5W che si auto-regola in base al tipo di dispositivo al quale viene collegata, spingendo così al massimo della potenza possibile.

Se interessati all’acquisto, la powerbank Samsung P300 è in vendita su Ebay per soli 20,99 euro. E’ distribuita da topsales06, Venditore Affidabilità Top con quasi 300.000 vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 98,4%.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.