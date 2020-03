Samsung porta un po’ di S20 su Galaxy S10 e Note10

Samsung ha deciso di portare un pizzico di S20 sui dispositivi della serie Galaxy S10 e Note10. Ci riuscirà tramite un aggiornamento software, che porterà sui due terminali più datati alcune funzioni fotografiche sino ad oggi esclusiva della serie di Galaxy S20. Ecco esattamente quale.

Lo ha annunciato direttamente la società, che ha precisato come l’aggiornamento sarà diffuso a partire da questo marzo. Tra le caratteristiche che saranno portate sui precedenti terminali anche quelle che miglioreranno la modalità Scatto Singolo.

Tra le novità più interessanti, questo aggiornamento software porterà la funzione Scatto Singolo, grazie alla quali sarà possibile godersi il momento mentre lo si cattura, con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Scatto Singolo utilizza il sistema IA per catturare una serie di foto e video in una sola volta e poi suggerisce lo scatto migliore.

Ancora, l’aggiornamento migliorerà anche la Modalità Notte sulla serie Galaxy S10, con l’aggiunta di Night Hyperlapse su entrambe le serie Galaxy S10 e Note10, così da catturare foto e video migliori anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Tra le novità anche Custom Filter, per creare il proprio filtro con colori e stili desiderati partendo da una propria foto. In questo modo si crea un filtro riutilizzabile che può essere applicato alle foto future nel momento in cui verranno scattate.

Per i professionisti della foto in mobilità S10 e Not10 si arricchiranno anche della Modalità Pro, per avere un controllo ancora maggiore, consentendo di regolare impostazioni come ISO, velocità dell’otturatore e livello di esposizione. Peraltro, nota di non poco conto, sarà possibile passare dalla telecamera anteriore a quella posteriore durante la registrazione di un filmato.

Galleria Intelligente

Non solo l’aggiornamento porterà delle nuove modalità nell’app Camera, ma rinnoverà anche la Galleria, con una serie di caratteristiche che permettono di organizzare i propri contenuti. Grazie all’Intelligenza Artificiale, con Clean View abilitato, l’app raggruppa automaticamente scatti simili dello stesso soggetto.

Quando si visualizza una foto nella galleria, è possibile ingrandire l’immagine e premere Quick Crop, situato nell’angolo in alto a sinistra, per ritagliare le foto nella dimensione desiderata.

Tra le novità anche quelle per facilitare la condivisione. Con Quick Share sarà possibile vedere quali dei propri contatti sono nelle vicinanze in modo da poter condividere foto, video o anche file di grandi dimensioni con più persone contemporaneamente.

Allo stesso modo, con Music Share, è possibile estendere la connessione Bluetooth attiva e non è necessario scollegarsi per consentire a un amico di riprodurre la propria musica su una cassa o lo stereo della macchina.

Come già anticipato, il roll out dell’aggiornamento è iniziato a marzo, anche se la data effettiva di upgrade per ogni terminale potrà variare di qualche giorno.