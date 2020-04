Samsung presenta Galaxy Tab S6 Lite, per studiare e intrattenersi

Samsung presenta Galaxy Tab S6 Lite, il nuovo dispositivo pensato creare, studiare e intrattenersi, dotato di una S Pen e un ampio display, già disponibile in preordine fino al 29 aprile, in vendita a partire dal 30 aprile a 399,99 euro, anche su Amazon.

Progettato sia per il lavoro che per il gioco, propone uno schermo da 10,4 pollici e cornici sottili, con un design leggero e compatto, dunque ottimo alleato per il multitasking, per prendere appunti e guardare video o film. E’ dotato a livello software dell’ultima versione di One UI, ottimizzata per l’ampio schermo del tablet, con strumenti di navigazione semplificati, che rendono più facile il passaggio tra diverse applicazioni, in modo da potersi concentrare sull’azione da svolgere.

Il tablet è accompagnato da una S Pen, che diventa l’assistente perfetto per prendere appunti e per il multitasking. Ha un peso di appena 7,03 grammi, dunque molto leggera e facile da usare, con una latenza migliorata e la punta della penna da 0,7 millimetri per offrire una precisione maggiore anche per prendere appunti e disegnare. Una volta terminato il suo utilizzo, la S Pen scatta magneticamente sul lato del tablet, o sulla custodia opzionale.

Lato hardware spiccano i due altoparlanti con suono AKG e Dolby Atmos 3D, per una migliore esperienza anche durante lo streaming; Samsung ha collaborato con YouTube, Spotify e Netflix in modo da poter ottenere ancora di più dalle migliori applicazioni sulla gamma Galaxy. Gli utenti di Galaxy Tab S6 Lite possono godere dei video YouTube senza pubblicità, scaricare e guardare video offline e accedere a YouTube Music e YouTube Kids grazie a YouTube Premium gratuitamente per 4 mesi.

Caratteristiche tecniche

Processore: Octa Core Exynos 9611 (Qad Core 2.3 GHz + Quad Core 1.7 GHz);

Octa Core Exynos 9611 (Qad Core 2.3 GHz + Quad Core 1.7 GHz); RAM: 4GB;

4GB; ROM: 64 GB;

64 GB; Fotocamera con Zoom digitale 4 x 8 MP con AF, F 1.9 (fotocamera posteriore);

con Zoom digitale 4 x 8 MP con AF, F 1.9 (fotocamera posteriore); Fotocamera con Selfie Flash 5 MP, F 2.0 (fotocamera anteriore);

con Selfie Flash 5 MP, F 2.0 (fotocamera anteriore); Risoluzioni foto : 3264 x 2448 (3:4) 3264 x 1836 (9:16) 2448 x 2448 (1:1) 3264 x 1956 (Full). Registrazione Video 1920 x 1080 ( FHD) 1440 x 1440 (1:1) 1792 x 1080 (Intero) 1280 x 720 ( HD);

: 3264 x 2448 (3:4) 3264 x 1836 (9:16) 2448 x 2448 (1:1) 3264 x 1956 (Full). Registrazione Video 1920 x 1080 ( FHD) 1440 x 1440 (1:1) 1792 x 1080 (Intero) 1280 x 720 ( HD); Connettività : USB Type C, Bluetooth 5 0 (LE up to 2 Mbps), Wi Fi 802 11 a/b/g/n/ac 2 4 G+ 5 GHz, VHT 80 MU MIMO, A GPS, Glonass Beidou Galileo, Router Wi Fi Wi Fi Direct;

: USB Type C, Bluetooth 5 0 (LE up to 2 Mbps), Wi Fi 802 11 a/b/g/n/ac 2 4 G+ 5 GHz, VHT 80 MU MIMO, A GPS, Glonass Beidou Galileo, Router Wi Fi Wi Fi Direct; Batteria: 7040 mAh;

7040 mAh; OS: Android 10.

Disponibilità

Galaxy Tab S6 Lite è disponibile nelle colorazioni Oxford Gray e Angora Blue in preordine online fino al 29 aprile e sarà in vendita nei negozi fisici e online a partire dal 30 aprile 2020 al prezzo di 399 euro per la versione Wi-Fi e 459 euro per la versione LTE. Per acquistarlo su Amazon il link da seguire è questo.