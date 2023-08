iPhone 15 Pro Max potrebbe arrivare nei negozi solo ad ottobre

iPhone 15 Pro Max non sarà disponibile prima di ottobre. A riferirlo è un analista secondo il quale il ritardo sarebbe dovuto a Sony che non è in grado di offrire in tempo un componente che serve per l'”obiettivo periscopio” specifico di questo modello (in grado di raddoppiare lo zoom ottico 3x sui modelli attuali).

Si prevede che Apple presenterà la lineup con i vari iPhone 15 a settembre ma la disponibilità di iPhone 15 Pro Max potrebbe slittare di qualche settimana rispetto agli altri modelli, per un ritardo nella fornitura del sensore prodotto da Sony che tradizionalmente offre ad Apple le sue componenti per la fotocamera.

A riferirlo è il sito 9to5Mac che a sua volta cita un non meglio precisato analista.

Anche un diverso analista ha in precedenza riferito di un possibile ritardo per problematiche nella catena di approvvigionamento Apple.

Si è anche parlato di in ritardo determinato da problematiche collegate agli schermi di nuova generazione ma per ora non ci sono conferme ulteriori in questo senso.

Uno slittamento di qualche settimana potrebbe essere plausibile; lo scorso anno iPhone 14 e iPhone 14 Plus furono disponibili a partire da venerdì 16 settembre per iPhone 14 e da venerdì 7 ottobre per iPhone 14 Plus; iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max furono disponibili a partire da venerdì 16 settembre.

Ancora prima con il lancio di iPhone 12, iPhone Pro Max venne lanciato il 13 novembre quando invece iPhone 12 Pro era stato messo sul mercato il 23 settembre.

il lancio differenziato può anche essere visti da parte di Apple come qualche cosa di conveniente. Giornali e siti internet possono così dedicarsi prima ad un prodotto e più ad un altro senza sovrapporre presentazioni e recensioni.

Una diversa indiscrezione da prendere con le molle ma non nuova, riferisce che il futuro iPhone 15 Pro con display da 6,7″ potrebbe essere denominato iPhone 15 Ultra anziché iPhone 15 Pro Max.

L’indiscrezione è riportata da diversi siti statunitensi e il sito Macrumors ricorda che a settembre dello scorso anno Mark Gurman di Bloomberg aveva fatto già riferimento al possibile arrivo di un “iPhone 15 Pro Ultra”.

Delle incertezze sul nome con il ballottaggio tra Ultra e Max dei dettagli che potrebbero rendere più complicare la produzione di iPhone 15 Pro Max lo trovate in questo articolo