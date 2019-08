SanDisk iXpand al prezzo più basso: aumentate la memoria di iPhone con 45,99€

La memoria del vostro iPhone o iPad vi va stretta? Avete troppe foto, troppi filmati, troppo di tutto? Non volete pagare la “tassa” per usare iCloud? Potete avere 128 GB di spazio in più spendendo solo 45,99 euro, grazie al ribasso al prezzo minimo storico di SanDisk iXpand attuato da Amazon nel corso delle ultime ore.

Abbiamo già parlato, molte volte, di questa chiavetta Lightning. Il discorso più organico lo trovate in un recensione che trovate qui. Se avete fretta, in sintesi, dovete solo sapere che si tratta di una normale chiavetta come quelle che usate per un computer ma con un connettore Lighting da una parte, capace di memorizzare e trasferire dati da e verso iPhone e iPad su Mac o PC. iXpand Drive in più permette di liberare al volo e automaticamente, grazie ad una speciale applicazione, la memoria di iPhone e iPad salvando foto e video. Può anche essere utile per creare backup dei dati, contatti e anche dei contenuti social a scopo di sicurezza, proprio come si farebbe con un computer o, appunto, iCloud.

La presenza del doppio connettore permette non solo di trasferire rapidamente file, foto, video e musica da Mac e PC, ma anche di potervi accedere e riprodurli direttamente dalla chiavetta, tramite l’app iXpand Drive. In questo modo, ancora una volta, si limita l’uso della memoria integrata di iPhone e iPad, e si ha accesso a formati file e video non supportati di serie dai dispositivi mobile di iOS, senza dover effettuare lunghe conversioni.

SanDisk sottolinea la compatibilità con tutti i modelli di iPhone e iPad con porta Lightning. Alcune segnalazioni di utenti reperibili su Internet e anche in Amazon secondo i quali la chiavetta non funzionerebbe con i più recenti iPhone, sono dovuti probabilmente a chiavette con difetti hardware per i quali si dovrebbe procedere alla richiesta di sostituzione dell’accessorio.

iXpand con USB 3 da 128 Gb si torva su Internet a 60/70 euro. Nei negozi costa intorno ai 100 euro. In pratica Amazon ve la propone nel peggiore dei casi con uno sconto del 30%…

