Come scaricare un singolo podcast e risparmiare spazio su iPhone

I Podcast sono uno degli elementi trainanti dei servizi Apple. E sono anche un fattore di grande rilevanza per il pubblico che usa quotidianamente un iPhone: possono intrattenere, informare oppure semplicemente fare compagnia. Per questo fin dagli inizi Apple ha dedicato tanta attenzione alla loro fruizione incentivandone la produzione e il consumo.

La tentazione, cui tanti di noi cedono è quello di accumularne tantissimi dentro ai propri dispositivi. Si tratta di un modo di predisporre una propria libreria da sfruttare nei momenti più opportuni, quando si è in viaggio, durante una pausa o mentre ci si prepara al riposo notturno. Il problema è che lo spazio sull’iPhone e magari anche sull’iPad è una risorsa base molto preziosa da centellinare con cautela.

Ma anche se si ha molto spazio, in alcuni casi semplicemente non ci interessa tenere da parte una puntata dopo averla sentita oppure non ci interessa scaricare una intera serie di podcast ma solo una puntata oppure addirittura non ci importa di scaricare la puntata ma vogliamo solo sentirli. In occasioni come queste diventa utile questo tutorial su come ottimizzare scaricare una sola puntata di un Podcast e cancellarla immediatamente dopo o manualmente o in maniera automatica, oppure ascoltarla in streaming

Impostiamo questo tutorial anche per aiutarvi a cercare Podcast senza scaricarli subito ma da inserire nella vostra lista per poi scaricarli solo quando siete più comodi

Precisiamo che la nostra guida si riferisce all’uso dell’ultima versione di Podcast, quella che si trova in iOS 14 e iOs 15 e che ha cambiato un po’ le carte in tavola per quanto riguarda la fruizione dei Podcast.

Il primo passaggio da fare è andare in

Impostazioni —> Podcast —> e qui spegnere l’interruttore “Scarica Quando Salvi” e accendere “Rimuovi di Download riprodotti”

Potrebbe essere anche utile spegnere i download con rete cellulare oppure selezionare “chiedere sempre” nel menù “Download tramite rete cellulare”. Questo impedirà download accidentali oppure di scaricare i podcast quando c’è una rete cellulare e non si vogliono sprecare inutilmente dati.

A quel punto selezionate il Podcast che vi interessa e cercate la puntata che vi interessa

Toccate i tre puntini accanto alla puntata

Toccate Salva la Puntata

Avrete così inserito un segnaposto per questa puntata del Podcast dentro alla vostra libreria nella sezione “Salvate”. Proprio nella sezione “Salvate” troverete il Podcast e vi basterà toccare di nuovo i tre punti e selezionare “Scarica Puntata”.

Se invece non volete scaricare la puntata e siete in una situazione di connettività che vi permette di farlo, potete anche semplicemente toccare il bottone Play per ascoltarla in streaming senza occupare spazio sul vostro iPhone.

Ovviamente potete fare lo streaming di una puntata direttamente dalla pagina principale del Podcast toccando i singoli bottoni Play, ma aggiungere il Podcast alla vostra Libreria dentro a “Salvate” vi permette di crearvi una playlist per lo streaming e questo senza occupare spazio.

Se avete scaricato la puntata selezionando come spiegato all’inizio anche “rimuovi i download quando riprodotti”, la puntata verrà cancellata automaticamente dopo alcune ore.