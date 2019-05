Sconto sul monopattino elettrico Xiaomi: su Amazon 379,99€, il prezzo più basso di Internet

Se volete Xiami Mi Scooter, assieme al Segway Ninebot ES2 forse il più iconico e desiderato dei monopattini low cost del momento, lo trovate su Amazon dove vi costa 379,99 euro, (grazie ad uno sconto di 18 euro nel carrello) il prezzo più basso che abbiamo trovato fino ad oggi sul mercato.

Lo Xiami Mi Scooter è un mezzo di locomozione molto interessante, utilissimo per chi ha necessità di coprire “l’ultimo km” tra il punto di arrivo di un mezzo pubblici e la vostra destinazione. Tra le sue caratteristiche

Autonomia di 30 km

Doppio sistema frenante, anteriore e posteriore con eABS antibloccaggio

Design pieghevole portatile

Fanalino di stop

Luce da 1,1W

Peso di 12,5 Kg

Rispetto al NineBot di Segway, non ha la possibilità di aggiungere una batteria per estendere l’autonomia e ha un tempo di ricarica più lunga (5,5 ore). In più una volta piegato ha dimensioni leggermente meno compatte rispetto al concorrente, non ha la sospensione e ha pneumatici gonfiabili (nel Ninebot sono in gomma piena), ma resta un eccellente accessorio. Tra i punti di forza anche l’app per iPhone e Android che, come nel caso del Ninebot permette di controllare differenti funzioni del monopattino. Sopratutto è interessante per il prezzo…

Il Xiaomi Mi Scooter costa al momento, grazie ad uno sconto nel carrello, 379,99 euro. È il prezzo più basso che abbiamo visto in circolazione. Se volete qualche cosa di più, potete comprare il Ninebot ES2 by Segway che costa, sempre grazie ad uno sconto nel carrello, 455 euro.