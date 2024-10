Sconti d’autunno, tutti gli affari d’oro sui prodotti Apple

Pubblicità

Anche se di solito il periodo migliore per le offerte Amazon sui prodotti della Mela è il Black Friday, nel corso degli eventi Prime non mancano mai gli sconti Apple. Non sempre sono evidenti e presentati come offerte speciali per le giornate delle kermesse, ma ci sono…

Accade anche durante l’evento autunnale che si concluderà nelle prossime ore. In alcuni casi sono promozioni davvero molto importanti che mandano al minimo gli accessori proposti nelle vetrine Amazon. Altre volte sono comunque sconti importanti.

Vediamo qui di seguito di quali scontri dovreste tenere conto.

iPhone 15 al minimo storico

Uno dei prodotti che non è nella lista di quelli con sconti d’autunno è l’iPhone 15. Ma questo non ha impedito ad Amazon di mandare il telefono dello scorso anno al minimo storico: 719€ per la versione da 128 Gb

Stiamo parlando degli iPhone di fascia entry level che hanno preceduto gli iPhone 16 e che, lanciati lo scorso anno, hanno portato tante novità: Dynamic Island, nuovo design con dorso in vetro a infusione di colore e in alluminio, fotocamera principale da 48MP per scatta foto ad altissima risoluzione con teleobiettivo 2x di qualità ottica, nuovo chip A16 e connettore USB-C

Rispetto ai recenti iPhone16, gli iPhone 15 mancano del tasto controllo fotocamera e del grandangolo da 48 megapixel oltre che della funzione macro. Per il resto le novità sono di scarsa portata nel quotidiano. Ad esempio il processore è più veloce ma quello in dotazione all’iPhone 15 non lo fa rimpiangere.

L’iPhone a 719 euro è al minimo storico, dieci euro meno del precedente minimo di 729. In pratica pagando iPhone 15 719 €, risparmiate 160 € visto che il prezzo ufficiale è di 879 €. Rispetto ad un iPhone 16 pagate 260 euro meno.

Apple Studio Display prezzo mai visto

Se siete sempre stati tentati di acquistare un Apple Studio Display ma non avete mai avuto la possibilità di farlo per il prezzo, oggi potrebbe essere il giorno giusto. Su Amazon in occasioni degli sconti d’autunno, comprate al minimo storico la versione con vetro standard ad inclinazione regolabile che costa infatti 1569€ invece di 1799€.

Stiamo parlando di uno schermo Retina 5K da 27″, provato da Macitynet, dotato di videocamera e audio di elevatissimo livello, perfetto per offrire l’esperienza integrata che cerca chi sceglie un Mac.

Studio Display è caratterizzato da un design all-screen in alluminio con bordi sottili, stand integrato che permette di inclinare il display fino a 30°, supporto a inclinazione e altezza regolabili, con braccio controbilanciante che permette di regolare comodamente il monitor.

Il pannello è basato su un display Retina 5K da 27″con 600 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e supporto per oltre un miliardo di colori. Offre tecnologia True Tone, rivestimento antiriflesso.

Tra le altre caratteristiche: chip A13 Bionic, videocamera da 12MP, tre microfoni in array di qualità professionale, sei altoparlanti ad alta fedeltà, audio spaziale, tre porte USB-C fino a 10 Gb/s

È la periferica perfetta per chi lavora nel campo della fotografia e di chi si occupa di videomaking può montare progetti multi-camera e più stream video 8K.

Apple Pencil 1 ed Apple Pencil 2 affare top

Pensate ad una Apple Pencil per agevolare il vostro lavoro con iPad? In occasione degli sconti d’autunno trovate in sconto due delle quattro Apple Pencil oggi sul mercato, la Apple Pencil (92€ sconto del 21%), Apple Pencil di seconda generazione (99€, – 34%)

Come si può usare una Apple Pencil e a cosa serve richiederebbe una lunga spiegazione. In linea generale possiamo però dire che le Apple Pencil consentono una migliore e più precisa interazione con i contenuti di iPad e un superiore livello di creatività. Amazon come detto le sconta tutte e tre. Se vi serve sapere quella che fa al caso vostro, andate al nostro articolo specifico.

Magic Keyboard Apple a 75,99€

La Magic Keyboard nella versione senza tastierino numerico va al minimo storico, solo 75€

La tastiera di cui parliamo è l’ultima versione, con batterie ricaricabili integrate, presa USB-C, Bluetooth e connessione automatica con il Mac. Differisce dalla precedente essenzialmente per il cavo che è Lightning su USB-C mentre le nuove versioni più datate ha un cavo Lightning su USB-A

La Magic Keyboard è perfetta per chi vuole avere una tastiera molto responsiva con tasti specifici per il mondo Apple. Costerebbe 109 euro, un prezzo che molti si sentono di pagare per la qualità del dispositivo, basato sul classico meccanismo a forbice. Ricordiamo che questa tastiera funziona anche con gli iPhone, iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro. Il tastierino numerico facilita molto l’utilizzo della tastiere per fogli di calcolo e compiti di programmazione.

Magic Mouse Apple 55 €

Se cercate uno sconto su di un mouse ne trovate molti su Amazon, ma oggi forse vale la pena di fare un pensiero sul Magic Mouse 2 che scende al minimo storico: solo 55 euro.

Il Magic Mouse 2, come dice il nome, è l’erede del Magic Mouse originale. La seconda versione affina le tecnologie e fa fronte ai problemi che aveva manifestato la prima versione. In particolare abbiamo ora una batteria ricaricabile interna e la porta lightning per la ricarica veloce.

Come si legge dalle specifiche questa è l’ultima versione del Magic Mouse, quella che viene offerta con gli iMac. Nella scatola c’è infatti il cavo di ricarica in maglia intrecciata USB-C e non più il vecchio cavo di ricarica USB-A. In pratica diventa comodo da gestire con le ultime macchine della Mela che hanno perso, appunto, le vecchie porte.

iPad Air 10,9 a 349 €, lo sconto da non perdere

Apple ha cancellato iPad di nona generazione della sua linea di prodotti e ha scontato generosamente iPad scontando il modello di ingresso del 25% (da 589 a 439€). Ma Amazon fa ancora meglio: sconta ancora per l’8 e 9 Ottobre iPad di decima generazione e lo propone a 349 € che è il minimo storico

L’iPad da 10,9 è una nuova versione, completamente rinnovata esteticamente e tecnicamente, rispetto al modello precedente. In particolare presenta profili squadrati, molto simili a quelli di iPad Air di più recente generazione; ha un display a tutto schermo da 500 nits, un lettore di impronte nel tasto di avvio e una porta USB-C.

La CPU A14 fornisce prestazioni del 20% superiori nel calcolo e del 10% nella grafica rispetto ad A13. Rispetto ad iPad di settima generazione l miglioramento è di tre volte.

Airpods Pro 2 contro Airpods 4

In cima ai primi dieci mettiamo gli Airpods Pro 2. Questi auricolari sono sono in sconto a 217. Non è il minimo storico, ma solo per qualche euro

Non staremo qui a darvi indicazioni su che cosa sono gli Airpods Pro, come funzionano, come si distinguono e neppure a consigliarvi i migliori. Certo lo sapete e poi abbiamo un articolo specifico per questo oltre ad averli recensiti qui.

L’unica cosa che ci preme sottolineare, oltre al fatto che come detto siamo di fronte ad un prezzo top, che lo è anche di più in condiderazione del fatto che Apple ha appena lanciato gli Airpods 4 con soppressione attiva del rumore. Costano 199 euro, solo 18 euro meno degli Airpods Pro scontati ma sono di gran lunga inferiori. Questo contribuisce ad aumentare il valore dello conto sugli Airpods Pro 2.

Su Apple Watch 9 sconti del 24%

In occasione degli sconti Prime il vero affare nel campo degli smartwatch si fa con gli Apple Watch 9 che vanno al minimo: risparmiate fino al 24% rispetto ad Apple Watch 10.

Di Apple Watch 9 vi diciamo tutto qui. Le differenze rispetto ad Apple Watch 8 sono poche e tutte concentrate nel nuovo potente processore che vi permette di fare cose interessanti. Rispetto ad Apple Watch 10 invece le differenze sono molte. Le presentiamo in questo articolo. I principali vantaggi di iPhone 10 sono un display più grande (42 o 46 mm contro 41 o 45mm) e una ricarica più veloce.

Amazon ha presentato in occasione della festa degli scontri Prime d’Autunno alcuni modelli GPS di Apple Watch 9 con un prezzo, come accennato, molto interessante. Il ribasso rispetto ad Apple Watch 10 è di circa il 24%. Apple Watch 10 da 42mm costa, infatti, 459 €. In questa tornata di sconti trovate diversi Apple Watch 9 da 41mm, come questo, a 349 €. In pratica risparmiate 110 €.

Apple Watch 10 da 46 mm costa 489 €. Amazon offre gli Apple Watch 9 da 45 mm a 375 €. Qui lo sconto è di 114 euro. Un esempio lo trovate qui.

Questi sconti non si sono mai visti su questi modelli di Apple Watch. Il massimo ribasso è stato infatti di 90 €.

Anche se ormai i modelli disponibili sono pochi, vale la pena di controllare se c'è un colore e una misura che interessano.

Prodotti Beats in liquidazione

Potremmo parlare di prodotti Beats in liquidazione, non fosse che quelli che vanno in scontro al minimo storico per il marchio Apple sono prodotti ancora molto attuali, addirittura recentissimi.

È il caso delle Beats Solo 4, che è l’ultima creazione nel campo delle cuffie del marchio controllato da Apple, sono state appena rilasciate ma grazie al Prime Day le comprate già in sconto: 155,99 euro invece di 229,99 €.

Questo accessorio, come detto, sono un prodotto di nuova concezione, eredi di tanti altri modelli precedenti di cui mantengono il design e il look and feel. Ma nel contempo sono state riprogettate per migliorare vestibilità (sono leggere, appena 217 grammi), autonomia e prestazioni.

Sono molto recenti anche i Beats Studio + sche cendono sotto minimo storico, solo 129,99€ invece che 199€.

Questo modello fa seguito al precedente che Macitynet ha provato qui ma lo migliorano in tutto. In particolare offrono un’autonomia della batteria fino a 36 ore grazie alla custodia di ricarica con USB-C (e non più Lightning), soppressione del rumore (dice Beats) più efficiente di 1,6 volte e una trasparenza migliorata di due volte. ANC e trasparenza sono controllati con un tasto fisico, come i modelli precedenti.

Interessante minimo storico anche per le Beats Studio Pro, probabilmente le migliori cuffie oggi sul mercato per il mondo Apple, superiori dal punto di vista delle funzioni e della tecnologia alle Airpods Max. In occasione del Black Friday erano andate in sconto a 297 €, ora potete comprarle a meno: 249,99 € invece che 399 € (prezzo Apple).

Infine sono al minimo storico (anche se il prezzo era già stato fatto segnare al Black Friday) i Beats Studio Buds, gli auricolari full wireless entry level di Beats nei giorni scorsi erano scesi ad un prezzo bassissimo, soo 109€. Ma ora li comprate addirittura ad un prezzo stracciato: 96,99, in pratica la metà del prezzo Apple