Natale con pioggia di coupon su caricabatterie, batterie supporti Ugreen, risparmi fino al 35%

Se avete qualche cosa con una batteria da ricaricare è il vostro giorno fortunato: su Amazon vanno in sconto, spesso al minimo di tutti i tempi, tantissimi accessori di Ugreen che sono utili a questo scopo: cavi, batterie, caricabatterie da muro e da tavolo, supporti magnetici.

Stiamo parlando di accessori di uno dei maggiori produttori e protagonisti del settore, un’azienda nota per l’elevata qualità, la capacità di rilasciare accessori innovativi e potenti e per saper coniugare tutto questo con prezzi aggressivi.

Prezzi che in questi giorni sono anche più convenienti grazie, come accennato, ad una serie di sconti che arrivano sotto forma di coupon che dovete cliccare appena sotto il prezzo. In genere si tratta di sconti del 30% ma qualcuno sale anche sopra questa soglia.

Tra i prodotti di maggior interesse segnaliamo, in particolare, questo pacchetto che include un caricabatterie da 30W e un’eccellente cavo USB-C. Perfetto per iPhone 15 e iPhone 15 Pro, questo bundle cosa solo 27 €. Se invece il cavo non vi interessa, lo stesso caricabatterie da 30W si compra a 14€

Se la ricarica deve avvenire in auto c’è un altro bundle a 30,99€. A questa modesta cifra comprate un caricabaterie da ben 130W totali (massimo 100W da una porta), capace di ricaricare anche un computer. Insieme al caricabatterie c’è anche un cavo USB-C da 100W.

Supera e di gran lunga i 100W e arriva addirittura a 340W complessivi ed è capace di ricaricare insieme tre laptop, uno a 140W e due a 100W. Nel pacchetto c’è anche un cavo da 240W. Costa 209€.

Per la ricarica wireless c’è questo supporto molto potente, con placca magnetica perfetta per StandBy. Dotato anche di tre porte costa 125€.

In sconto c’è anche una batteria MagSafe sempre con funzione StandBy (49€), una batteria da 100W (ottima per MacBook Air) a 55€ e una ciabatta Multiprese con USB 65W 50€.

In realtà gli sconti sono tantissimi. Qui sotto ne abbiamo selezionati diversi. Se li volete vedere tutti vi basta partire da qui e scorrere le pagine di Amazon.

UGREEN Magsafe Power Bank 10000mAh PD 20W e QC3.0, Power Bank Portatile Wireless Ricarica Rapida 7.5W con Un Supporto Pieghevole Compatibile con iPhone Serie 15 Plus/ 15 Pro Max/ 14/13/12, Galaxy S23 In offerta a 48,99 € – invece di 69,99 €

UGREEN Nexode Caricatore 45W GaN Doppio USB C Supporta Samsung Super Fast Charging 2.0, Caricabatteria 45W Compatibile con Samsung Galaxy S23 Ultra/S23, Pixel 6, iPhone 15 Plus Pro Max, MacBook Air In offerta a 27,29 € – invece di 38,99 €

UGREEN Power Bank Wireless Magnetico 10000mAh con 20W USB C Ricarica Rapida PD QC 3.0, Power Bank Portatile Compatibile con iPhone 15 Plus Pro Max, iPhone 14 13 12 Pro Max Mini e MagSafe Custodia In offerta a 41,99 € – invece di 59,99 €

UGREEN Supporto di Ricarica Magnetico 2 in 1, Stazione di Ricarica Wireless Caricabatterie iPhone con Cavo USB-C Compatibile con iPhone 15/14/ 13/12 Serie, AirPods 3, 2 In offerta a 32,19 € – invece di 45,99 €

UGREEN Cavo USB C 60W PD 3.0 Silicone, Cavo Type C Ricarica Rapida 20V,3A Compatibile con iPhone 15 Plus Pro Max, MacBook, iPad Pro,Mini,Air, Galaxy S23 S22 S21, Tablet ecc Nero 1M In offerta a 9,59 € – invece di 11,99 €

UGREEN Nexode Mini 30W Caricatore USB C GaN, Caricabatterie USB C Compatibile Dji Mini 3 Pro, Pixel 7 Pro/6A, iPhone 15 Plus/ 15 Pro Max/14/13/12/11, iPad Pro/Air/Mini, Galaxy S23/S23+/S22/S21 Nero In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

UGREEN Nexode Caricatore USB C 100W MagSafe 15W Supporta Modalità Standby, Caricabatterie GaN Stazione di Ricarica 4 in 1 Compatibile con MacBook Pro/Air M2, iPhone 15 Pro Max 14 12, Dell, Galaxy S23 In offerta a 125,99 € – invece di 179,99 €

UGREEN Nexode 65W Caricatore USB C GaN Tech, Caricabatterie USB, Alimentatore USB C Compatibile con MacBook Air, iPhone 15/14/13, iPad, Samsung Galaxy S23 Ultra/S23+/S22, Google Pixel 7 PRO, Nero In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

UGREEN 100W Power Bank 20000mAh, Caricatore Portatile Batteria Portatile con 3 Porte con Display Digitale Compatibile con MacBook PRO/Air, iPhone 15 Plus PRO Max, Galaxy S23 Ultra, dell In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

UGREEN Caricatore USB C 140W PD 3.1, Nexode Caricabatterie USB Multiplo 3 Porte GaN Tech Compatibile con MacBook Pro M2, iPad Pro, iPhone 15, Galaxy S23, Laptop, Steam Deck (Incluso Cavo USB C 240W) In offerta a 62,99 € – invece di 89,99 €

UGREEN DigiNest GaN Ciabatta Multiprese con USB 65W, 2 x USB C & 2 x USB & 3 x AC Porte 3680W Max, Compatibile con MacBook Pro, iPhone 15, Galaxy S23 Ultra, iPad Pro, Elettrodomestici (Cavo 1,8m) In offerta a 50,39 € – invece di 71,99 €

UGREEN Nexode 100W Caricatore USB C da Tavolo GaN II Tech, Alimentatore 3xUSB C & 1xUSB A, Caricabatterie Compatibile con MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air/Mini, iPhone 15/14/13, Galaxy S23 S22, Lenovo In offerta a 63,69 € – invece di 97,99 €

UGREEN Nexode 65W Caricatore USB C da Tavolo 4 Porte GaN, Alimentatore USB C 2 USB C e 2 USB, Compatibile iPhone 15/14/13, Galaxy S23/S22/S21, Redmi Note 12, Google Pixel 7, MacBook PRO/Air, iPad In offerta a 41,99 € – invece di 69,99 €

UGREEN Revodok Hub USB C Ethernet Gigabit HDMI 4K con PD 100W Adattatore USB C a USB 3.0 Compatibile con MacBook Pro Air M2 M1, iPad Pro Air, iPhone 15 Plus Pro Max, Chromebook, Galaxy Tab S9 In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

UGREEN Nexode 300W Caricatore GaN USB C, Caricabatteria PD3.1 a Porta Singola da 140W, Stazione di Ricarica 5 Porte Compatibile MacBook iPhone iPad Galaxy Pixel Steam Deck con Cavo 240W da 1.5M In offerta a 209,99 € – invece di 269,99 €

UGREEN Supporto Magnetico Magsafe da Tavolo Pieghevole per iPhone con Anelli in Metallo, Porta Cellulare Scrivania Compatibile con iPhone 15 Plus Pro Max/14/13/12 Magsafe Case, Galaxy S23 In offerta a 20,99 € – invece di 29,99 €

UGREEN Nexode 35W Caricatore USB C GaN, Caricatore USB A 22.5W Compatibile con iPhone 15/14/ 13, iPad Pro/Air/Mini, MacBook Air M2, Galaxy S23 Plus Ultra/ S22 Plus/ S21, Pixel 7 Pro 6 6a 5 In offerta a 19,49 € – invece di 25,99 €

