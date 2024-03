Offerte di Primavera, Dji Mini 3 a solo 379 euro, minimo storico

Il Dji Mini 3 va in sconto su Amazon anche in versione “semplice”, solo drone e tocca il minimo dei minimi, solo 379€.

Come abbiamo scritto numerose volte, il DJI Mini 3 è la versione di base del DJI Mini Pro. Ne mantiene la forma ma elimina alcuni degli elementi che rendono molto più costoso il modello che al debutto si è collocato sopra il vecchio Mini 2.

Il Dji Mini 3 è nei fatti è un via di mezzo tra il vecchio mini 3 e il potente e accessoriatissimo Dji Mini 3. In particolare che un’autonomia superiore al 2 e una fotocamera superiore ma manca del grande punto di forza del Pro: i sensori multidirezione.

Restano tutti i pregi dei DJI Mini: tra cui il peso di 249 grammi, che gli permette di essere pilotato senza patentino, svolge riprese aeree in 4K, stabilizzate tramite gimbal meccanico a tre assi e i suoi sensori di posizione e visione precisi l’aiutano a mantenere uno stazionamento preciso.

Segnaliamo livello di fotocamere, propone sensori da 1/2.3 pollici, capaci di scattare foto a 12 MP (apertura f/1.7) e registrare video ad una risoluzione massima di 4K/30fps @100 Mbps. In più, le immagini possono essere salvate in JPEG standard e RAW, permettendo anche agli utenti più esperti di modificare i montaggi successivamente. Filmati fluidi e foto non mosse sono ora possibili grazie allo stabilizzatore a 3 assi leader del settore, che compensa il movimento del drone, il vento e molto altro.

Il pacchetto include il solo DJI RC-N e non tutti gli accessori del Dji Mini Fly Mini Combo ma lo pagate solo 379 €, il pezzo più basso di sempre.

