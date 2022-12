Star Wars, Ferrari e i Rolling Stones, tutti kit Lego di Natale (anche in sconto)

Dai, ammettiamolo: una confezione di Lego resta nella memoria e nel desiderio di tutti. E quando diciamo “tutti” intendiamo proprio tutti, bambini, adolescenti, adulti e anche adulti… più adulti. Lego lo sa bene e nel corso degli anni ha incredibilmente ampliato la sua offerta alimentando e facendo crescere quel desiderio di manipolare e veder crescere qualche cosa tra le proprie mani mattocino per mattocino con una serie di prodotti da costruire che attingono alla fantasia, alla memoria collettiva, alle icone delle varie generazioni attuali e di quelle che sono transitate dalla fanciullezza all’età adulta. Il risultato è un’offerta incredibilmente varia che spazia da set che ci danno la possibilità di creare oggetti che richiamano il mondo del cinema a scatole che contengono il necessario per dare vita ad un mito dei motori, del design, dell’arte.

Stiamo parlando di oggetti che in grande parte sono facili da costruire e che richiedono poco tempo ad altri che sono molto complessi e la cui realizzazione è parte del processo che comincia con la fantasia e si conclude con qualche cosa che avremo in ore e ore di tempo realizzato con le nostre mani e che diventa un oggetto da far funzionare (ci sono anche i set motorizzati…) o da esporre in casa per arredarne un angolo.

Lego su Amazon

Amazon è un rivenditore ufficiale di Lego e ha tantissimi prodotti di grande interesse. Entrare nella vetrina Lego per chi (come chi scrive) ha la memoria straboccante di simboli e oggetti che hanno segnato la storia e la vita quotidiana degli ultimi decenni è come fare un viaggio in un negozio di dolciumi per un bambino. Difficile dire che cosa ci sia di più allettante, stimolante e desiderabile. Difficile scegliere. Noi ci abbiamo provato andando alla ricerca di prodotti che possono solleticare la fantasia di tutti e che nello stesso tempo possano arrivare per Natale per trasformarli in un regalo per un bambino, per sé, per una persona cara.

Mondo Star Wars

Il mondo Star Wars è il primo da cui partiamo per segnalarvi set di costruzione davvero spettacolari.

AT-AT

Quello più iconico per chi ha qualche anno in più è certamente il modellino di un AT-AT, il veicolo corazzato Quadrupode reso famoso dalla battaglia di Hot vista ne L’Impero Colpisce Ancora. È composto da 1267 pezzi, è alto più di 34 cm, lungo 38 cm e largo 15 cm. Include 6 minifigure LEGO Star Wars, Luke Skywalker, il Generale Veers, 2 piloti di AT-AT e 2 Snowtrooper. Adatto anche ai bambini costa 169€.

Caschi Luke Skywalker e Darth Vader

Perfetto come regalo per gli appassionati della saga sono sia il casco di Luke Skywalker che quello di Dart Vader. Una coppia perfetta, realizzata con grande dettaglio e dotata di un stand per esporli con tanto di targhetta. Non sono difficili da assemblare anche se hanno un discreto numero di pezzi (675 per il caso di Skywalker, 834 per quello di Darth Vader). Tutti e due sono in forte sconto: quello di Skywalker lo pagate 48,99€ (invece che 69,99) quello di Dart Vader 63,95 (invece che 79,99 €)

Diorama Palude Dagobah

Sempre in omaggio ai film storici della serie vi segnaliamo questo diorama che rappresenta la capanna di Yoda nella palude di Dagobah, dove venne addestrato alle primi rudimenti Jedi Luke Skywalker. Comprende le minifigure LEGO Star Wars del Maestro Yoda, di Luke Skywalker e del droide R2D2; non manca neppure l’ala dell’X-Wing di Luke che emerge dalla palude. Costituito da mille pezzi, include anche una targa che può essere un simpatica aggiunta motivazione, con le parole di Yoda “Fare o non fare. Non c’è provare”. Può essere esposto in casa come oggetto decorativo e pezzo da collezione. Costa 62,99 € invece che 89,99 €

Il Mandaloriano

Siamo in uno degli spin off più recenti, il Mandaloriano con due oggetti come il casco proprio del Mandloriano (584 pezzi) e la Razor Crest (1023 pezzi), un’altra astronave che abbiamo visto nella serie che è stata la bandiera di Disney+ nei giorni del suo debutto. Nel kit dell’astronave sono inclusi 5 minifigure LEGO (il Mandaloriano, Greef Karga, uno Scout Trooper e il personaggio IG-11, ognuno con la propria pistola giocattolo blaster e Baby Yoda). Il casco costa 48,99€ (invece che 69,99€), l’Astronave costa 139,99€.

Mondo supereroi e cinema

Un secondo grande blocco di kit che vi segnaliamo è quello del mondo dei supereroi e del cinema. Si tratta anche qui di una lunghissima serie di prodotti che spaziano tra oggetti iconici ed elementi che segnano film di grande popolarità

Guanti dell’infinito

Uno di questi oggetti è Guanto dell’Infinito dii Iron Man, grazie alle 6 Pietre dell’Infinito, schiocca le dita e sconfigge Thanos. È un oggetto da esposizione realizzato in 675 pezzi che viene fornito con una targhetta descrittiva. Costa 69,99 €. Quello di Thanos costa 79,99 €.

Il potente Bowser

Farà andare in fibrillazione i fan di Supermario questo kit con Bowser, l’enorme tartaruga-drago nemica giurata dell’idraulico più famoso del mondo. È dotato di braccia, mani, gambe e coda snodabili, per creare pose diverse; ha una testa rotante e la bocca si apre premendo un pulsante sotto il guscio. Non manca l’arma principale, il lanciafiamme dalla bocca. È molto dettagliato (2807 pezzi) e può essere reso interattivo con l’apposito kit (non incluso). Costa 205€ (invece che 269,99 €)

Sanctum Sanctorum

Tra gli altri kit vi segnaliamo anche il Sanctum Sanctorum, la dimora del Dr. Strange vista in diversi film Marvel. I fan possono ricreare e celebrare le scene classiche di Avengers: Infinity War e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, grazie ai dettagli realistici ed elementi di arredo (tra cui le curiose collezioni del dottore) presenti in tutto il set che è personalizzabile. È composto da 2708 pezzi. Costa 212 € (invece che 249,99€)

ECTO-1

È un cult il modellino da costruire dell’ECTO-1, l’auto dei Ghostbuster. Si tratta di un oggetto che misura 22,5 cm di altezza, 47 cm di lunghezza e 16,5 cm di larghezza, ricco di dettagli originali che lo rendono perfetto per l’esposizione. Tra gli altri segnaliamo: sterzo funzionante, botola con trappola per fantasmi, postazione estensibile con mitragliatore, dispositivo olfattivo mobile per l’individuazione di spettri e altre apparecchiature di rilevamento paranormale, parabrezza curvo, il volante modulare e mattoncini con decorazioni a tema Ghostbusters. È realizzato in 2352 pezzi ed è molto difficile da trovare. Costa 199,99 euro invece che 239,99 €

Mondo Motori

Lego ha anche una grande collezione di kit che riguardano il mondo dei motori. In larga parte di tratta di oggetti che appartengono alla collezione Techinc che prevede un sistema di motorizzazione e di alimentazione elettrica. Sono anche i prodotti più costosi di Lego ma sono anche i più adatti a diventare oggetti da collezionare ed esporre (non a caso so trovano teche e accessori specifici come ad esempio set di luci). Amazon offre in forte sconto alcuni di essi. Vi presentiamo i migliori.

Ducati Panigale V4 R

Cominciamo con un prodotto relativamente economico e anche semplice da costruire: la Ducati Panigale V4 R. La moto è realizzata in 646 pezzi, ha sterzo e sospensioni funzionanti e viene venuta con uno stand da esposizione. La riproduzione, studiata in collaborazione con Ducati, è perfetta per la scrivania di un appassionati. Ha un cambio a due marce, la meccanica può essere messa a nudo ed è motorizzatile con il set Lego Power Functions. Costa 59,99€ (invece che 69,99€)

BMW M 1000 RR

Altra moto con struttura più complessa, non meno iconica della Panigale V4R, è la BMW M 1000 RR. Realizzata in scala 1:5, composta da 1920 pezzi, lunga 45 centimetri, alta 27, larga 17, pesante più di un KG, è uno spettacolare e dettagliatissimo modellino della superbike della casa di Monaco, studiato e disegnato proprio assieme a BMW. Solo per fare un esempio c’è un cambio completamente funzionale con 3 velocità + folle gestito da un cambio rapido incorporato, ha sospensioni anteriori e posteriori realistiche, sterzo anteriore, un’elegante catena dorata, tre diverse opzioni nello schermo del cruscotto, un supporto da corsa e la targa. Costerebbe 249,99€, la pagate 174,99€, un affare per la tipologia del prodotto.

Lamborghini Sìan FKP37

Uno dei prodotti di punta dell’offerta motoristica di Lego è la Lamborghini Sìan FKP37. Anche qui come nel caso della BMW M 1000 RR siamo al top per dettaglio. In 3696 pezzi avrete tra le mani un modellino incredibilmente sofisticato in scala 1:8, 13 cm di altezza, 60 cm di lunghezza e 25 cm. Qualche esempio della cura con cui il modellino viene realizzato? Trasmissione sequenziale a 8 rapporti, cofano anteriore e quello posteriore apribili, freni a disco, pistoni mobili, sterzo, sospensioni anteriori/posteriori, spoiler posteriore, portiere a forbice apribili, cerchi dorati e una livrea verde lime. Lego la ritiene la sua riproduzione più realistica in assoluto, realizzata con il contributo di Lamborghini. Nella scatola si trova un libretto di istruzioni da collezione, una targhetta decorativa e un numero di serie unico per ottenere contenutin esclusivi. Costerebbe 449,99€, la pagate 366,99€

Ferrari Daytona SP3

Se invece che della casa del Toro di Sant’Agata Bolognese, siete dei fan di quella del Cavallino Rampante di Maranello c’è pane anche per i vostri denti: la Ferrari Daytona SP3. La cura del dettaglio e lo spirito è lo stesso con cui Lego ha realizzato la Lamborghini Sìan FKP3. Anche qui abbiamo un numero incredibile di pezzi (3.778) che danno vista ad una macchina in scala 1:8, 59X25X14 centimetri che ricrea con dettagli accattivanti una vettura iconica. Tra gli altri dettagli: apertura delle porte a farfalla, lo sterzo funzionante, il motore V12, il cambio sequenziale a 8 velocità con palette, il tetto rimovibile e ammortizzatori. include una targhetta decorata e un numero di serie univoco per sbloccare premi e contenuti speciali online. Qui lo sconto è molto importante: porta questa vettura da 449,99 € a 299€

Bulldozer Cat D11

Infine sempre parlando di motori non è una supercar ma resta un prodotto molto ambizioso della serie Technic il Bulldozer Cat D11 con le sue numerose funzioni. In 3854 pezzi, lungo 57 include 2 motori n. 15, 2 motori grandi e 1 hub. Questo lo rende in grado, grazie ad una specifica app, di farlo funzionare e prendere vita. Può sterzare, sollevare, abbassare e inclinare la lama o muover su e giù la trivellatrice e la scala. Costerebbe 449,99€ lo pagate 412,28 €

I fuori categoria

Ci sono poi alcuni prodotti che non appartengono a nessuna categoria ma che vogliamo segnalare un po’ per l’idea originale, oppure per il fatto che, ciascuno a suo modo, celebra un’icona storica in maniera anche qui originale

Lego Piante Grasse

Questo kit è un set di 9 piccole piante artificiali che imitano le piante grasse, da costruire in mattoncini, ognuna nel suo piccolo contenitore realizzato con le costruzioni LEGO. Ogni pianta finta LEGO ha forme, trame e colori diversi, in modo da poter catturare l’aspetto e la bellezza delle vere piante grasse, ma senza necessità di manutenzione. Realizzato in 771 pezzui, è studiato per essere esposto in piccoli gruppi o disposto separatamente per arredare il salotto, la camera o l’ufficio. C’è anche la versione Bouquet, con 15 steli con un mix di varietà di fiori (tra cui rose, margherite e astri ) e foglie Un originale regalo di compleanno per un amico o una persona cara… che non appassisce mai. CSa le piante grasse che il bouquet costano 49,99 €

Fender Stratocaster

Il kit Fender Stratocaster rappresenta un omaggio alla “Strat” la chitarra elettrica per antonomasia vista nelle mani di musicisti come George Harrison, John Lennon, Jimi Hendrix, Mark Knopfler, Frank Zappa, Mike Oldfield, Kurt Cobain solo per citarne alcuni. Nella versione Lego la vediamo con amplificatore 65 Princeton Reverb (dettagliatissimo anche questo) disegnata precisamente. Si può costruire in versione rossa o nera; è dotata di plettri di 4 colori sei corde, chiavi di accordatura snodabili, selettore del pickup e tremolo, tracolla in tessuto e cavi in gomma per la chitarra e l’interruttore a pedale. Un supporto pieghevole per la chitarra completa uno questo pezzo da esposizione. Misura 36 cm di lunghezza, 11 cm di larghezza e 3 cm di profondità ed è fatta di 1074 pezzi. Costa 119 €

The Rolling Stones

The Rolling Stones riproduce in 1958 mattoncini uno dei simboli più famosi e longevi della storia del rock, la classica lingua dei Rolling Stones. Disegnato per il 60esimo anniversario della band, include 9 basi, una tessera autografata dei Rolling Stones, una cornice in mattoncini, uno strumento per rimuovere i mattoncini e 2 ganci. Può essere appeso al muro, in casa o in ufficio, misura 57 cm di altezza e 47 cm di larghezza. Inclusa nella cofezione c’è un codice QR che presenta una traccia audio, con circa un’ora di contenuti su misura per immergerti nel progetto. Completa l’opera una tessera autografata dei Rolling Stones.