Sconti Sonos fino al 25% su speaker, soundbar e sub wireless

Fino all’11 Giugno Sonos offre anche nel nostro paese un forte sconto sulla quasi totalità della sua gamma di speaker wireless che possono essere collegati in configurazione multiroom e possono creare un sistema audio complesso anche per l’home Teather. Sono tutti dotati di connettività Airplay 2 per il collegamento diretto ad iPhone.

Si parte dal modello più semplice e portatile Sonos Roam che dispone di anche di Bluetooth e batteria ricaricabile con un caricatore wireless Qi o via USB. Sono disponibili le due versioni in bianco e in nero sia del modello Sonos Roam SL (che non ha microfoni e attivazione vocale) che quello standard in grado di rispondere sia a comandi vocali Sonos che ad Alexa.

Potete acquistarne anche una coppia per un fantastico sistema stereo da portare nello zaino.

Si passa poi alle due soundbar con Dolby Atmos: Sonos Beam 2 e la potentissima Sonos ARC disponibili sia in versione bianca che nera a cui si può aggiungere il Sonos Sub originale di Sonos per il massimo della risposta sulle basse frequenze.

In offerta c’è anche la soundbar di ingresso per il mondo Sonos, il modello Sonos Ray che si può collegare direttamente all’uscita ottica del TV ed è adatta agli schermi più piccoli o ad equipaggiare una postazione con monitor o con una console da gioco anche in abbinamento ad altri speaker per surround.

Trovate tantissime informazioni sui prodotti Sonos comprese le nostre approfondite recensione nella sezione Sonos di Macitynet.it

Qui sotto tutte le offerte attualmente disponibili su Amazon.

