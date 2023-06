iOS 17, App Store dice quanto tempo serve per scaricare un’app

Con iOS 17 quando si scaricano le app è possibile sapere con precisione quanto tempo ci vuole per portare a termine l’operazione. Dalla prima beta del sistema operativo disponibile alla prova proprio in questi giorni si è infatti scoperto che, vicino al pulsante per annullare il download, ora compare anche il tempo stimato in minuti e secondi.

Fino a iOS 16 infatti questa informazione può essere soltanto desunta un po’ “a naso” perché l’unica indicazione che Apple offre a riguardo è quella di un cerchio che si chiude via via che viene scaricato il pacchetto: la velocità con cui ciò avviene praticamente offre la debole indicazione su quanto tempo è necessario perché il download venga completato.

Invece come dicevamo con la nuova versione del sistema operativo di iPhone in arrivo questo autunno il tempo necessario viene riportato in chiaro attraverso valori numerici sia per i minuti che per i secondi restanti: in base ad alcune prove si è scoperto che se si tratta di pochi secondi il tempo non viene indicato affatto, mentre le tempistiche più lunghe ora Apple le segnala.

Come funziona

Questa nuova informazione viene mostrata dopo aver cliccato sul pulsante Ottieni: a quel punto infatti il tasto si rimpicciolisce trasformandosi nel bottone di forma circolare tramite cui poter annullare il download e, non appena viene stabilito il collegamento coi server di Apple, vi si potrà leggere lì affianco il tempo rimanente.

Ovviamente non è possibile saperlo prima perché non dipende soltanto dal peso dell’app ma anche dalla velocità di Internet, che come sappiamo può essere condizionato da più fattori.

Meno tempo perso, e dati risparmiati

Ad ogni modo averlo a disposizione rimane un piccolo ma notevole miglioramento perché offre un’idea più precisa della durata di un download: nel caso in cui dovesse durare un po’ troppo, si potrà interrompere subito e riavviare in un secondo momento senza dover fare una stima ad occhio dalla sola indicazione che App Store ci offre oggi.

Se volete conoscere tutte le novità di iOS 17 vi invitiamo a leggere questo nostro articolo riepilogativo.