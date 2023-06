Adesso potete parlare con Bing AI anche su Windows

Microsoft ha introdotto il supporto vocale per Bing AI su Edge per PC, sfruttando la tecnologia avanzata di OpenAI, denominata GPT-4. Sì, adesso è possibile parlare e ascoltare il motore AI anche su desktop. La scelta è dovuta alla popolarità della funzione su mobile.

Nelle recenti note di anteprima di Bing, l’azienda tecnologica ha, infatti, precisaro:

Sappiamo che molti di voi apprezzano l’uso dell’input vocale per la chat sui dispositivi mobili

Inizialmente, questa funzionalità era disponibile solo nell’app del chatbot AI di Bing per dispositivi mobili, ma adesso è stata estesa anche alla versione desktop. Basta toccare l’icona del microfono nella casella di chat di Bing per iniziare a conversare con il chatbot basato sull’intelligenza artificiale.

Attualmente, questa caratteristica supporta l’inglese, il giapponese, il francese, il tedesco e il mandarino, ma Microsoft ha annunciato che presto verranno aggiunte ulteriori lingue. Oltre a poter porre domande a Bing semplicemente parlando, il chatbot può anche rispondere utilizzando la sintesi vocale, così da interagire con l’utente con una voce propria. Per dare prova di questa nuova funzione Microsoft ha suggerito di chiedere a Bing Chat il più difficile scioglilingua. Provate per ascoltare la risposta.

Come sottolineato da The Verge, Microsoft ha introdotto il supporto vocale per Bing Chat su desktop poco dopo aver annunciato l’eliminazione dell’app standalone di Cortana per Windows, che fungeva da assistente vocale.

Nel comunicato, Microsoft ha evidenziato che gli utenti avranno comunque accesso a “potenti funzionalità di produttività in Windows ed Edge, che offrono funzioni avanzate di intelligenza artificiale”. In particolare, sono state menzionate Bing Chat e Microsoft 365 Copilot, quest’ultimo dotato di intelligenza artificiale per generare contenuti all’interno delle app dell’azienda.

Ricordiamo che Bing AI è disponibile anche per gli utenti italiani, anche se al momento è possibile utilizzarlo soltanto scaricando Edge, sia su Mac, che su PC. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.