Ulteriore 10% sugli sconti Amazon Warehouse, chi prima arriva meglio alloggia

Amazon apre le danze del Prime Day, come sempre, con offerte a pioggia su suoi servizi e prodotti e prima di ogni altra promozione parte, anche qui come sempre, con uno sconto del 10% di sconto sui prodotti già scontati della sezione Amazon Warehouse.

Si tratta di centinaia di accessori, dispositivi, gadget, pezzi unici, che vengono per le più disparate ragioni vengono tornano nei magazzini Amazon e dopo essere stati verificati accuratamente vengono riproposti a prezzi molto bassi. Prezzi bassi che, come detto, in vista del Prime Day vengono ulteriormente scontati, appunto, del 10%.

Nella sezione ad hoc che Amazon ha creato per questa promozione troviamo un po’ di tutto e tante cose sono molto interessanti per il nostro pubblico. Qualche esempio?

Lo sconto viene applicato automaticamente. Basta trovare il prodotto che ci interessa, fare click, verificare le caratteristiche del prodotto e poi fare click ancora su “Disponibile presso questi venditori”. Se tra di essi c’è Amazon, basta aggiungere al carrello il prodotto venduto da Amazon. Lo sconto sarà applicato automaticamente.

Una raccomandazione indispensabile: tutti i pezzi Amazon Warehouse sono unici. Come dire che se qualcuno decide di comprare il prodotto che vi interessa e si muove prima di voi, resterete con un palmo di naso.

Se vi state chiedendo se conviene comprare un prodotto Amazon Warehouse e di che cosa si tratta esattamente la risposta viene dal processo con cui Amazon ricondiziona questi prodotti. In alcuni casi si tratta anche di oggetti nuovi ma con imballo interno leggermente danneggiato; molti dei prodotti di Amazon Warehouse Deals considerati “usati”, sono ad esempio TV che è stata rimossa dall’imballaggio e accesa, una caffettiera che è stata utilizzata un paio di volte, un libro che è stato letto o una fotocamera digitale utilizzata per scattare un paio di foto. Un sistema di valutazione che parte da usato – condizioni accettabili fino a come nuovo, aiuta a valutare meglio le condizioni del prodotto.

Per avere maggiori informazioni sul funzionamento e le condizioni di vendita di Amazon Warehouse, fare click qui.

Per accedere alla selezione -10% di Amazon Warehouse, fare click qui. La promozione è valida solo fino all’11 Luglio 2022.