Le offerte del Prime Day sui servizi Amazon sono già iniziate

Anche quest’anno il Prime Day di Amazon cade a luglio, ma già oggi per questa occasione sono state lanciate alcune offerte speciali. D’altronde questo è uno degli eventi più attesi dell’anno perché alla pari del Black Friday (forse anche in misura maggiore) è possibile riparmiare decine e decine di euro su una carrellata di prodotti di grandi marchi e tra i più acquistati e desiderati del momento.

Quando comincia il Prime Day e come sfruttarlo al massimo

Per l’esattezza il Prime Day 2022 comincia alle 00:01 di martedì 12 luglio e termina alle 23:59 di mercoledì 13 luglio, ma come dicevamo già oggi comincia la prima di quattro fasi dedicate allo shopping online riservate ai clienti Prime.

Per questo quindi diventa molto importante abbonarsi, sia perché si possono sfruttare subito le offerte in corso ma anche e in special modo per poter fruire di tutti i vantaggi annessi (qui trovate spiegato tutto nel dettaglio) e accedere alle offerte anticipate che saranno svelate tra poche settimane. L’abbonamento tra l’altro per chi non l’ha mai attivato è gratuito per i primi 30 giorni, quindi iscriversi oggi ha particolarmente senso perché permette di sfruttarlo a costo zero per entrambe le occasioni.

Le offerte già partite

Amazon Fresh

Intanto però come dicevamo oggi iniziano alcune offerte anticipate sui servizi di Amazon: è la prima delle quattro fasi sopracitate che interessa Amazon Fresh e permette di ottenere 5 euro di sconto con l’acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione (cliccate qui) che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

Amazon Music Unlimited

Oltre a questo, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono sfruttare questa occasione per accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi cliccando qui: il servizio, lo ricordiamo, include 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

Audible

In aggiunta per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible o che hanno cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi potranno sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi e avere accesso illimitato a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, anche offline, dall’app o dal sito.

Kindle Unlimited

Per finire a partire da oggi l’azienda regala tre mesi di Kindle Unlimited (potete accedere all’offerta da qui).

Le offerte in arrivo

Per i clienti Prime come dicevamo si preparano anche altre offerte: ad esempio il 1 luglio scatta la fase 2 e sarà possibile accedere ad una serie di offerte anticipate sui router eero mesh WiFi (fino al 40%), mentre l’8 luglio inizia la fase 3 con gli sconti fino al 60% sui dispositivi Amazon Echo (Dot di 3a e 4a gen, Show 5 di 2a gen, Fire TV Cube, videocamere Blink, Ring Video Doorbell e altri prodotti a sorpresa). La quarta e ultima fase invece è il Prime Day, che come dicevamo quest’anno è stato fissato per il 12-13 luglio.

Macitynet come sempre seguirà l’evento e vi proporrà di giorno in giorno e di ora in ora le offerte migliori, specialmente tech, che verranno lanciate nel corso di questo evento. Ricordatevi di seguire la nostra homepage per tutte le novità dell’ultimo minuto, ma appuntatevi anche la sezione Prime Day e quella delle Offerte per non farvi scappare neanche un’occasione. E non dimenticatevi che ci sono anche i canali Telegram per le notizie e per le offerte.