Sconto a 78€ per Lifeprint Ultra Slim la stampante tascabile per le foto del vostro iPhone

L’app Lifeprint ti permette di postare sui social e condividere le tue foto, in più si possono anche modificare con un’ampia gamma di effetti divertenti. Le tue foto verranno stampate su carta fotografica adesiva con tecnologia ZINK ZERO INK (un pacchetto è incluso; si acquistano su Amazon a 12 euro per 20 fogli o 31 euro per 50), che non richiede cartucce d’inchiostro e produce foto a prova di sbavature, resistenti all’acqua e agli strappi, che potrai conservare per anni.

Come accennato questa stampante è raccomandata anche da Apple che la vende sul suo negozio on line a 110 euro. È questo anche il prezzo che di solito ha su Amazon. Oggi la comprate a solo 78,30 euro