Sconto Amazon su Lampadine e Striscie LED Osram con Zigbee o HomeKit: a partire da 7,99 euro

Se volete accendere e spegnere le luci di casa semplicemente parlando ai vostri dispositivi Smart, ecco l’occasione: le luci LED Osram della linea Smart+ sono attualmente in offerta del giorno su Amazon a partire da soli 7,99 euro.

Le lampadine Smart ormai sono entrate a far parte del patrimonio “classico” degli accessori di uno smartphone vista la facilità con cui si possono abbinare sia direttamente via Wi-Fi che attraverso un Hub domotico.

Il vantaggio di queste serie, a seconda delle tipologie di connessione è che potete comandarle via voce sia con Siri su iPhone e iPad o Apple Watch che con Alexa o Assistente Goggle con iOS e Android. Basterà ricordarsi il comando giusto e il nome della stanza oppure spegnere tutte le luci in casa in un solo momento.

Osram Smart+ e Homekit

In particolare poi le lampade Osram della serie Smart+ si avvalgono della tecnologia di trasmissione senza fili Zigbee che garantisce al pari di Bluetooth il massimo risparmio come consumi “da spenti”, la possibilità di creare un rete “mesh” e una ottima compatibilità con tutti gli hub domotici, compreso Echo Plus di Amazon che contiene una radio Zigbee all’interno o V-Home di Vodafone basato su piattaforma SmartThings o infine Philips Hue controllabili tutti da iOS o Android.

Per i dispositivi solo Homekit per iOS non avrete bisogno di un Hub e potrete approfittare della tecnologia Bluetooth Mesh: Osram è una delle prime aziende ad implementarla e permette di creare una rete che espande la portata di Homekit in tutta la casa.

Con Osram è possibile quindi equipaggiare la vostra casa con una serie di dispositivi a basso consumo LED e, vista la capacità di Osram di servire tanti mercati ed esigenze, con una varietà di attacchi e forme infinita.

Dispositivi solo HomeKit

Dispositivi Zigbee

Funzionano con Amazon Echo Plus, V-home SmartThings, altri gateway per illuminazione come Philips Hue