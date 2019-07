V-Home by Vodafone, la sicurezza SmartThings per la casa è in sconto a 99 euro per il Prime Day

Il sistema di sicurezza per la casa, V-Home by Vodafone, è in offerta su Amazon a 99 euro. Si tratta di uno sconto mostruoso, considerando che il prezzo di listino al quale tornerà a breve è di 249 euro. E’ un sistema per la sicurezza della casa smart, basato sui dispositivi Samsung acquisiti da SmartThings, che include assicurazione e servizio a chiamata 24 ore al giorno.

Il sistema V-Home by Vodafone si compone di compone di svariati pezzi: un hub centrale con radio Zigbee e Z-wave una telecamera di sicurezza, una sirena e un sensore per porte e finestre. E’ un antifurto smart, che si controlla da smartphone, per ottenere in push allarmi quando la telecamera registra attività sospette, e quando i sensori vengono aperti. Si compone anche di una sirena, che inizia a suonare non appena il sistema di allarme rileva ingressi sospetti nell’abitazione.

V-Home, però, oltre che un sistema di antifurto smart, è anche Servizi by Vodafone. Ed infatti, tramite il pagamento di un canone mensile da 7 euro (che potete sospendere e riprendere quando volete insieme all’uso del gateway), sarà possibile beneficiare di servizi aggiuntivi, come l’assicurazione Zurich per la casa, che invia professionisti in caso di danni all’interno dell’immobile. Ancora, nel caso in cui scatti l’allarme, il sistema contatta l’utente sia tramite SMS, sia tramite consulente dedicato.

Si tratta della prima implementazione del sistema SmartThings nel nostro paese e l’hub è in grado di comunicare anche con Philips Hue e le lampade Osram Zigbee, il termostato Lyric Honeywell, gli accessori Fibaro e tanti sistemi e accessori per domotica oltre ovviamente agli elettrodomestici Samsung.

E’ gestibile anche attraverso Alexa tramita una apposita skill.

Il kit ha solitamente un costo di 249 euro, ma al momento, e fino al 16 Luglio costerà 99 euro.