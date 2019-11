WhatsApp introduce i cataloghi prodotti da consultare dentro l’app

Le società usano sempre più spesso social e messaggistica non solo per l’assistenza clienti ma anche per vendere: non sorprende che la nuova funzione di WhatsApp porti i cataloghi prodotti direttamente dall’interno dell’app, in modo che gli utenti possano consultare foto, specifiche e descrizioni, senza dover abbandonare la nota piattaforma di messaggi istantanei di proprietà di Facebook.

La funzione che porta in WhatsApp i cataloghi prodotti è già disponibile sia per iPhone che per Android solo in alcuni paesi e per le società che usano Whatsapp Business. Naturalmente gli utenti potranno consultare i cataloghi prodotti senza dover scaricare la versione Business dell’app, ma semplicemente continuando a usare l’app installata sul proprio terminale.

La funzione è utile per le piccole società che magari non dispongono di un sito web tradizionale, o non intendono costruire un negozio online. In ogni caso torna utile anche per le società che spesso inviano tramite messaggi multipli foto dei prodotti, descrizioni e listini prezzi richiesti dagli utenti. Tutti questi invii multipli e ripetitivi potranno essere sostituiti in WhatsApp con i cataloghi prodotti.

I cataloghi prodotti in WhatsApp sono già disponibili in Stati Uniti, Regno Unito, Germania, India, Indonesia, Messico e Brasile ma il colosso dei social di Mark Zuckerberg ha già anticipato che presto sarà disponibile ovunque nel mondo.

