Super sconti: MacBook Air 13″ retina 999 euro, MacBook Air 13″ 799 euro!

La notte ha portato… consiglio ad Amazon che ha infilato non solo uno sconto shock sull’iMac da 21″ (sceso a 999 euro) e un ribasso sull’iPhone XS Product RED portato a 699 Euro, ma anche sul MacBook Air 13″ con schermo retina che scende a 999 euro, il prezzo più basso che abbiamo mai visto per questo portatile, mentre il modello precedente viene ribassato a 799 euro, un costo da… Black Friday

La macchina a 999 euro è il MacBook Air 13″ da 128 GB che Apple vende a 1379 euro, a questo costo, che rappresenta uno sconto del 27%, è proposito da Amazon in tutte le sue varianti di colore. Ecco le sue caratteristiche

Processore Intel Core i5 dual-core di ottava generazione

Intel UHD Graphics 617

Archiviazione SSD veloce

8GB di memoria

Altoparlanti con un suono stereo più ampio

Se poi volete il vecchio (ma ancora in commercio) MacBook Air 13″ sempre in versione 128 GB, lo pagate solo 799 euro, il prezzo più basso del momento, per uno sconto del 30%. Qui parliamo di un portatile che Apple vende a 1129 euro.

Intel HD Graphics 6000

Archiviazione SSD

8GB di memoria

Due porte USB 3

Porta Thunderbolt 2

Slot SDXC

È sempre utile ricordare che i prezzi di Amazon sono estremamente ballerini e quindi non è detto che quando leggerete questa nota, i prezzi siano ancora gli stessi. Se il costo è quello che abbiamo individuato e se specifiche e costi vi sembrano buoni, allora sbrigatevi a comprare.

Per avere uno sguardo su tutti i prodotti Apple venduti da Amazon, partire da qui.