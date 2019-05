Apple Watch 3 e Apple Watch 4 scontati su Amazon: prezzo da 269,90 Euro

Se volete un Apple Watch è il momento buono. Andate su Amazon e troverete Apple Watch 3 da 38mm ad appena 269,90 euro. oppure Apple Wach 4 da 42mm GPS+Cellular a 438,99 €

Inutile dare indicazioni sulle caratteristiche di Apple Watch 3. Chi legge il nostro sito lo conosce benissimo e sa che è il penultimo modello lanciato sul mercato. È stato superato lo scorso autunno da Apple Watch 4 che ha differenti dimensioni, un display di nuova generazione, corona aptica, sensore per ECG e un altoparlante più potente. Nonostante questo Apple Watch 3 è ancora oggi un ottimo prodotto; probabilmente è il miglior smartwatch sul mercato, escluso proprio Apple Watch 4 che però costa significativamente di più.

Amazon sconta in maniera molto importante il modello base da 38mm, perfetto per il polso di una donna o per chi non ama grandi orologi. Venduto sul mercato a 309 euro, lo trovate su Amazon a 269,99 euro. In commercio gli Apple Watch sono solo raramente scontati; un simile livello di sconto per un Apple Watch nuovo venduto da un rivenditore autorizzato come Amazon, non l’abbiamo mai visto.

Se volete il modello da 42mm in alluminio grigio siderale e con bracciale sport nero, più adatto a polsi grandi o a chi ama orologi più importanti, lo trovate pure scontato: 299,90 euro invece che 339 euro

Infine vi segnaliamo che sono scontati anche gli Apple Watch 4 GPS + Cellular. In particolare è molto conveniente il modello da 40mm che costa solo 438,99 euro 100 euro meno del listino di 539 euro. Il modello da 44 mm è pure in sconto: 532,99 euro