MacBook Pro 15″ 2018 vs MacBook Pro 15″ 2019, all’8-core piace vincere facile

Apple ha aggiornato il MacBook Pro con una nuova tastiera e con processori Intel Core più veloci di ottava e nona generazione, per la prima volta a 8-core ma cosa cambia rispetto ai suoi predecessori?

Apple afferma che il nuovo modello offre prestazioni due volte più veloci rispetto al MacBook Pro con processore quad-core e prestazioni del 40% superiori rispetto al MacBook Pro 6-core, questo definito “il notebook Mac più veloce di sempre”.

Il sito BareFeats ha messo a confronto il nuovo MacBook Pro da 15″ 2019 con il modello dello scorso anno eseguendo test con Cinebench, Luxmark, Blender, Compressor, After Effects, Lightroom Classic e PhotoZoom Pro 7.

I grafici che vedete qui sotto fanno riferimento a:

2019 rMBP 2.3 8c = MacBook Pro 2.3GHz 8-core Intel i9, Turbo Boost fino a 4.8GHz, 16GB di memoria DDR4 2400MHz DDR4, Radeon Pro 560X GPU (4GB GDDR5)

2018 rMBP 2.9 6c = MacBook Pro 2.9GHz 6-core Intel i9, Turbo Boost fino a 4.8GHz, 16GB di memoria DDR4 2400MHz DDR4, Radeon Pro 560X GPU (4GB GDDR5)

2018 rMBP 2.6 6c = MacBook Pro 2.6GHz 6-core Intel i7, Turbo Boost fino a 4.3GHz, 6GB di memoria DDR4 2400MHz DDR4, Radeon Pro 560X GPU (4GB GDDR5)

Il test Cinebench 20 permette di valutare il multithreading spinto ed è basato sull’applicazione reale di animazione Cinema 4D di Maxon usata negli studi cinematografici. È effettuato il rendering di un’immagine con qualità foto realistica sfruttando funzionalità che mettono a dura prova la CPU con funzioni di riflessione, ambient occlusion, illuminazione e shader procedurali. Sono sfruttati tutti i core e i thread disponibili. Nel grafico qui sotto riportato, il MacBook Pro 2019 8 core vince di buon livello, con un punteggio di 3281; il modello sei-core ottiene un punteggio di 2614 e il sei-core dello scorso anno di 2482.

Il test LuxMark consiste nell’eseguire il rendering di una scena sfruttando tutti i core della CPU. Anche in questo caso vince ovviamente il MacBook Pro 8-core 2019 con un punteggio di 2714; con il sei-core 2019 si ottiene un punteggio di 2387 e con il sei-core 2018 si ottiene un punteggio di 2268.

Anche Blender 2.79 è un ottimo test per valutare la CPU. Il rendering del file bmw27_cpu.blend sfrutta tutti i core. Il grafico mostra i secondi impiegati per ottenere la scena. Ancora una volta vince il MacBook Pro 8 core 2019, seguito dal 6-core 2019 e ultimo il MacBook Pro 6 core 2018.

Compressor di Apple è stato sfruttato per la trascodifica del progetto BruceX 5K in Apple Devices 4K (HEVC 10-bit). Il grafico evidenzia i risultati in secondi, mostrando ancora una volta vincitore il MacBook Pro 8-core 2019.

Segue il test con After Effects: il rendering del progetto “TestComp”. Il grafico evidenzia i risultati in secondi. Vince sempre il MacBook Pro 8 core 2019, seguito dal 6-core 2019 e ultimo il MacBook Pro 6 core 2018.

Per il test concernente l’esportazione dei file con Lightroom Classic sono stati selezionati 100 file DNG (totale 13GB) da esportare in JPEG. Vince ancora il MacBook Pro 8 core 2019, seguito dal 6-core 2019 e ultimo il MacBook Pro 6 core 2018.

Per il test con PhotoZoom Pro 7 (applicazione per il ridimensionamento delle foto), è stato richiesto il ricampionamento di una foto del 400%. Il grafico evidenzia i risultati in secondi, mostrando ancora una volta vincitore il MacBook Pro 8-core 2019.

Com’è facile immaginare, il nuovo MacBook Pro 2019 vince per il numero maggiore di core e altre ottimizzazioni a livello di processore.

Per i costi dettagliati delle configurazioni dei nuovi MacBook Pro vi rimandiamo alla relativa pagina di Apple Store online. Tutte le notizie specifiche sui nuovi MacBook Pro (benchmark, novità e tanto altro le trovate nella sezione di macitynet.it dedicata a MacBook Pro 2019)