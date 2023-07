Prime Day, minimo a 72€ per gli auricolari Razer Hammerhead True Wireless, Led e bassa latenza

Nati per il gioco, con latenza ultrabassa e prezzo ancora più basso. Parliamo degli auricolari Razer Hammerhead True Wireless, che su Amazon in occasione del Prime Day scendono a 72,43€ , il prezzo più basso di sempre.

Questi auricolari, provati da Macitynet qui, di base sono dei classici True Wireless ma Razer, azienda specializzata nel gioco e nota per il suo design aggressivo e distintivo, ci ha messo dentro alcuni dei pilastri fondanti.

Parliamo di auricolari Bluetooth 5.0 che, nati per il gioco, hanno una latenza ultra-bassa (di soli 60 millisecondi in modalità gioco), per offrire audio di alta qualità senza ritardi tra l’azione sullo schermo e gli effetti sonori. I Razer Hammerhead True Wireless sono infatti primariamente progettati per offrire un audio immersivo senza i fastidiosi ritardi e desincronizzazioni tipici di altri dispositivi wireless.

Sono anche potenti con particolare indirizzamento verso i bassi, grazie al driver da 13mm, componenti che offrono anche una buona risposta nella musica e nei film e giochi.

Una delle caratteristiche più intriganti è l’illuminazione del logo presente ai lati degli auricolari. Questo forse più di ogni altra cosa contribuisce a caratterizzare, legandoli al marchio Razer gli Hammerhead True Wireles. Il logo è capace di presentare 16,8 milioni di colori e una suite completa di effetti.

Dal punto di vista ergonomico si tratta di auricolari in-ear che offrono un isolamento acustico passivo di buon livello potenziato dalla funzione di cancellazione attiva del suono.

Gli auricolari di Razer sono supportati da due app. La prima è Audio di Razer, disponibile per iOS e per Android, che in pratica supervisiona il funzionamento ma soprattutto offre diverse personalizzazioni da non sottovalutare.

La seconda App, Chroma, come suggerisce il nome serve per definire il colore o i colori, la frequenza e la luminosità del LED negli auricolari.

La durata della batteria varia da più di 30 ore con LED e Cancellazione del rumore spenti, incluse quattro ricariche della culla, a 20 ore con tutto acceso, con 4 ore di riproduzione musicale per sessione e sempre 4 ricariche della culla

In definitiva gli auricolari oggi in offerta sono ottimi un po’ per tutto. Nascono per il gioco, ma si possono usare anche per la musica, il pendolarismo, le call audio e video. Costano 139,99€ ma Amazon per il Prime Day li presenta a 72,43€. È il prezzo più basso mai visto sul suo negozio.