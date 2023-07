Prime Day, la centrale elettrica portatile Bluetti EB3A scontata con coupon a 229 €

Se avete necessità di una centrale elettrica portatile, piccola ma potente, andate su Amazon dove comprate il Bluetti EB3A a 229 € grazie ad uno sconto e ad un coupon.

EB3A ha batterie LiFePO4 da 268Wh ultra resistenti, con celle composte da litio ferro fosfato che garantiscono oltre 2.500 cicli di vita, capaci di fornire fino a 600W/1200W di potenza con inverter intelligente che garantisce una ricarica super veloce e offre meno tempi di inattività e più tempi di esecuzione.

Presenta 9 porte di uscita per alimentare tutti i dispositivi di cui si ha bisogno: 1 presa 600W AC, 1 porta da 100W USB-C PD, 2 porte 15W USB-A, 2 DC5521 e una presa accendi sigari 12V10A. Ultimo, non per importanza, 1 charging pad Wireless charging.

Offre il supporto alla ricarica ultra veloce delle sue batterie interne; in circa 30 minuti è possibile raggiungere l’80% della sua capacità.

Il controllo avviene via app grazie alla quale sarà possibile avere accesso a tutte le informazioni riguardanti la propria centrale elettrica portatile in tempo reale.

EB3A pesa solo 4.6 kg, ma ha tutte le carte in regola per alimentare tutti i propri dispositivi essenziali (come telefono, luce e frigorifero a basso consumo) fino al ripristino della corrente elettrica domestica.

Per coloro che utilizzano macchine CPAP a casa, EB3A è senza ombra di dubbio un partner affidabile, che assicura che il dispositivo continui a funzionare anche in caso di problemi alla rete elettrica di casa.

EB3A è utile anche per gli amanti dell’avventura. Indipendentemente dal tipo di viaggio che si fa – in campeggio o in camper, per esempio – l’utente potrà contare su EB3A ogni volta che ne avrà bisogno. Si potranno, infatti, alimentare senza problemi fotocamere, droni, smartphone, laptop o dispositivi GPS e altro ancora.

Potete pure collegarla a pannelli solari da (il modello PV120 e/o il modello PV200 sempre della stessa Bluetti per avere autonomia completa nello sfruttamento dell’energia.

Bluetti EB3A costerebbe 349 €. Amazon lo propone a 249 € ma c’è un coupon da 20 € che lo sconta a 229 €. È il prezzo più basso mai visto su Amazon

