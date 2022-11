Black Friday, Sennheiser IE 300 gli auricolari per audiofili con cavo a solo 129,99

Ottima occasione per chi vuole dotarsi di auricolari di fascia alta, senza la preoccupazione di batterie da ricaricare. I Sennheiser IE 300 vanno in sconto : 129,99€ invece di 300.

Questo accessorio per la musica si distingue per la presenza di un cavo e per l’impiego del trasduttore Extra Wide Band – XWB da 7 mm, due elementi che garantiscono una definizione sonora ancora più calibrata e una massima esperienza di ascolto. Sennheiser abbina anche potenziate camere di risonanza che eliminano il disturbo nel canale uditivo per offrire alti più raffinati e dettagliati.

Il cavo da 3,5 mm dell’IE 300 è rinforzato in para-aramide per una notevole stabilità anche dopo numerosi cicli di utilizzo e curvatura, può inoltre essere facilmente sostituito prolungando il ciclo di vita del prodotto per una flessibilità ottimale. Gli auricolari sono provvisti di connettore MMCX placcato in oro di alta qualità, che garantisce stabilità ed eccellente conduttività.

Gli auricolari Sennheiser IE 300 sono dotati di un cavo ergonomico, regolabile ed extra flessibile, progettato per passare sopra all’orecchio e sei set di gommini in silicone e memory foam in misure diverse S/M/L per permettere una vestibilità personalizzata, comoda e sicura.

«Ogni elemento – dice Senneheiser – è stato accuratamente pensato per perfezionare l’esperienza di ascolto: questo include rinnovate membrane che riducono al minimo le distorsioni armoniche nell’orecchio, quantificate in un valore dello 0,08% di THD su 1 kHz, con 94 decibel come rapporto segnale-rumore, rendendo il suono estremamente naturale, fedele e “trasparente”.»

Questi auricolari costerebbero, come detto, 300 euro (anche se sono stati venduti a prezzi più bassi intorno al 250) ma ora in occasione degli sconti Black Friday scendono a 129,99€. Chi li vuole usare con un iPhone, lo ricordiamo, deve avere un adattatore come questo. Oppure un adattatore USB-C come questo se ha un iPad o qualche smartphone Android senza connettore 3,5mm

