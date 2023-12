iOS 17, la funzione AirPlay per le TV negli hotel rimandata al 2024

Una delle novità che Apple aveva indicato come in arrivo entro la fine dell’anno su iOS 17 riguarda AirPlay: una funzione a supporto dei televisori nelle stanze degli hotel, per permettere all’utente di trasmettere i propri contenuti su grande schermo anche in viaggio.

L’idea è di permette di inquadrare il codice QR sullo schermo del televisore per consentire all’utente di trasmettere video, foto e musica disponibile sul suo iPhone, in tutta sicurezza.

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 17.2 e iPadOS 17.2 ma ha rimosso l’indicazione “disponibile entro la fine dell’anno” nella pagina web dedicata a iOS 17 e ora una dicitura riporta l’indicazione che la funzionalità sarà disponibile con un aggiornamento nel 2024 (arriverà quindi con un futuro aggiornamento di iOS 17).

Tra i produttori di TV che hanno già indicato il supporto a AirPlay per iPhone c’è LG. Presentando nuovi hotel-tv a luglio di quest’anno, l’azienda sudcoreana aveva sottolineato il supporto alla tecnologia di Apple su nuovi e attuali modelli (con un aggiornamento software) per permettere agli ospiti di condividere contenuti dal proprio iPhone o iPad sul televisore della propria camera, “in maniera semplice e sicura”.

Quando la funzionalità in questione sarà disponibile, gli ospiti di un hotel con TV di questo tipo potranno connettere in sicurezza il proprio iPhone o iPad allo smart TV nella stanza scansionando semplicemente un codice QR. Grazie all’assenza di login o password da ricordare o di un’applicazione da scaricare a parte, questa soluzione è la più semplice per un hotel per consentire agli ospiti di accedere alle loro applicazioni di intrattenimento e account personali sul grande schermo della propria camera.

Google offre già una funzionalità simile su alcune TV per hotel, permettendo agli ospiti di trasmettere contenuti dagli smartphone mediante Chromecast.

A giugno di quest’anno Apple indicato che la catena InterContinental Hotels Group sarebbe stata una delle prime a offrire questa funzionalità nelle stanze.

