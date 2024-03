Offerte di Primavera, pulite a fondo e a caldo con Bissel SpotClean ProHeat a 139

Nei giorni scorsi vi abbiamo presento l’interessante offerta su Bissel SpotClean Pet Pro, una macchina specializzata nella pulizia di tappeti, moquette e sedili di auto sporcati da animali, ma per le offerte di primavera trovate in promozione anche Bissel SpotClean ProHeat un’interessante versione di questo dispositivo, meno specializzata ma più economica, che costa 139€.

Il principio di funzionamento è lo stesso di Pet Pro. Si tratta do una macchina che consente di ripulire e ridonare igiene a superfici come moquette, un divano, una poltrona o magari un sedile dell’automobile.

Bissel SpotClean ProHeat fa quello che nessun aspirapolvere è in grado di fare: pulisce a liquido e raccoglie lo sporco lasciando la parte trattata solo leggermente umida. Per migliorare l’efficacia non solo è possibile aggiungere all’acqua speciali detergenti (come questo) ma si può contare anche su acqua riscaldata ad hoc.

Bissel sottolinea che la sua tecnologia Heatwave contribuisce a mantenere costante la temperatura dell’acqua durante l’intero processo di pulizia, fino all’ultima goccia degli 1,1 litri del serbatoio.

I serbatoi (c’è anche quello che raccoglie il liquido sporco9 a riempimento orizzontale, con pratica impugnatura, agevolano le operazioni di riempimento/svuotamento e la prolunga consente di rimuovere sporco e macchie più ostinati da qualunque superficie.

In questo modo possiamo usare l’accessorio sui sedili e la tappezzeria un po’ vissuti di una vettura, un divano dove è stato sversato un liquido che potrebbe essere vino o un pavimento o scale ricoperte da moquette dove c’è un alto traffico o un tappeto molto… calpestato.

IlBissel SpotClean ProHeat costerebbe 174,99€ ma oggi è in offerta a tempo a 139,99€. Nella confezione ci sono due flaconcini per la pulizia. Uno aggiuntivo costa 11,99 € in offerta per gli sconti di primavera.