Black Friday, combo tastiera e mouse silenziosi Logitech a solo 29€

Un kit perfetto la scrivania di casa e dell’ufficio spendendo pochissimo. È quello che vi propone Amazon con lo sconto Black Friday sul MK295 Silent Wireless Combo che comprate all’irrisoria cifra di 29€.

Quella in sconto ad un costo tanto basso è una combinazione di mouse e tastiera dotati della nuova tecnologia proprietaria SilentTouch, in grado di eliminare il 90% del rumore di digitazione e click rispetto a Logitech MK295.

La tastiera full-size offre un design ergonomico, tasti durevoli e piedini per regolare inclinazione e altezza, per un ulteriore livello di praticità e comfort. La durata delle batterie di 36 mesi riduce il fastidio di doverle cambiare spesso, consentendo di continuare a lavorare in modalità wireless con facilità e senza ritardi.

Il mouse, comodo e compatto, è caratterizzato da una forma sagomata con clic e puntatore morbidi e precisi, oltre che silenziosi. Il mouse offre inoltre una durata della batteria di 18 mesi e possiede interruttori di accensione e spegnimento, in modo che sia pronto in un istante. La connessione wireless, infine, è stabile fino a 10 metri grazie al piccolo ricevitore USB plug-and-forget di Logitech.

Logitech MK295 Silent Wireless Combo costerebbe 53,99€. Si compra anche a meno ma nessuno offre questa combinazione di muouse e tastiera ad un prezzo così basso come quello che troviamo oggi su Amazon: 29€