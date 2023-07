Caricabatterie 20W USB-C, due a 11,24 € grazie ad un coupon

Se vi serve un alimentatore per il vostro iPhone ecco un’occasione da non perdere: due per 11,24 euro, 5,5 euro l’uno grazie ad un codice sconto.

Stiamo parlando di due caricabatterie da 20W, perfetti per un iPhone, prodotti da Voltme. Anche se hanno una sola porta si tratta di qualche cosa che possiamo mettere nella borsa o in tasca; si accessori molto piccoli, più piccoli di quelli di Apple.

Fornendo fino a 20 W possibile alimentare correttamente il MagSafe oppure abilitare la ricarica rapida dei nuovi iPhone fino alla serie 14 utilizzando il cavetto da USB-C a Lightning originale (ancora in dotazione nella scatola degli iPhone). La potenza è sufficiente per ricaricare anche gli iPad Pro da 11″ e l’iPad Pro 12.9″ di terza generazione benché si possa spuntare un po’ più di velocità usando un caricabatterie da 30W

Come abbiamo accennato Apple vende normalmente un caricabatterie a 25 euro. Nei giorni sono stati un pochino scontati. Caricabatterie di terze parti come di questa qualità come minimo costano 13 euro l’uno.

Questo pacchetto da due costerebbe 14,99 euro, praticamente come un caricabatterie di buona qualità ma se applicate il coupon che trovate in pagina li pagate tutti e due 11,24€, in pratica 5,50 euro l’uno

Clic qui per acquistare