Lenovo iFixit insieme per computer facili da riparare a MWC24

I computer di Lenovo sono e saranno ancora più facili da riparare: per il colosso tech di Pechino la tendenza del sistema chiuso stile Apple deve prendere la direzione opposta, e lo fa puntando molto sul prolungamento di vita dei suoi dispositivi, ora esteso grazie alla nuova collaborazione con iFixit, tra le più note risorse online per kit e manuali di riparazione.

Ne sta facendo mostra alla fiera di Barcellona con uno stand in cui sono presentati alcuni dei suoi più avanzati kit di riparazione. Ridurre al minimo i tempi di inattività e prolungare la vita dell’hardware sono i due obiettivi principali che Lenovo vuole raggiungere con questo accordo con iFixit.

L’iniziativa è già partita con ThinkPad T14 Gen 5 e ThinkPad T16 Gen 3, progettati insieme al team iFixit Solutions per essere più facili da aprire, smontare e riparare (punteggio 9,3 su 10).

Lunga vita ai prodotti, più verde il pianeta

Non solo aumenta il numero delle parti sostituibili dal cliente, ad esempio includendo una batteria con connettore senza cavi e un modulo memoria RAM DIMM completamente progettato con presa, ma sono stati inclusi anche alcuni indicatori visivi per semplificare le riparazioni una volta sollevato il coperchio.

Tutto questo è alla portata di chiunque grazie anche alle nuove guide di riparazione che includono anche video tutorial con istruzioni passo-passo per tutti i componenti sostituibili (SSD e WWAN compresi), e si sta lavorando anche per semplificare le ordinazioni di tali parti.

L’intero processo va così ad estendere il ciclo di vita dei prodotti, offrendo vantaggi in termini di risparmio sui costi sia per le aziende che per i privati, e in un’ottica più grande fa bene anche al pianeta, visto che così facendo si vanno a ridurre i rifiuti elettronici.

Perché Lenovo – iFixit

D’altronde iFixit è guidata dal motto Non prendere mai la parola “rotto” per una risposta che negli anni ha portato ad accumulare oltre 100.000 manuali accessibili gratuitamente che coprono quasi 55.000 prodotti diversi (non solo smartphone, tablet e computer, ma anche console di gioco, elettrodomestici, fotocamere, dispositivi medici e persino auto, autocarri e capi di abbigliamento) offrendo più di 200.000 soluzioni per evitare di buttar via qualcosa che potrebbe tornare ancora utile.

La forza di iFixit è anche nella solida community, che aggiunge e corregge costantemente guide per riparare quante più cose possibili. La filosofia è che “nessuno sa come riparare tutto, ma tutti sanno come riparare qualcosa”. E come dicevamo in Italia ha anche il suo negozio (online), dove poter acquistare ricambi e strumenti di qualità, che ora si arricchisce di parti e guide per i computer Lenovo.

