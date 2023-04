Sconto chiavetta 128GB doppio connettore USB-A e USB-C, solo 18,50€

Se avete un computer o un tablet con porta USB-C avete necessità di trasferire dati tra di essi o anche con un computer USB-A ecco l’occasione giusta: SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Go a solo 18,51, meno della metà del suo prezzo.

Quella in offerta oggi è una chiavetta di dimensioni standard ed esteticamente paragonabile a molte altre chiavette disponibili sul mercato. La differenza è nella doppia spina: da un lato c’è la più tradizionale USB-A mentren all’altro lato c’è la USB-C. Questo rende compatibile la chiavetta con qualsiasi computer desktop o portatile, dei tablet e anche dei telefoni, ma anche alle prese dei TV, dei NAS e di tantissimi altri dispositivi vecchi e nuovi

Nel nostro scenario ideale questa chiavetta serve per portare dati da vecchi Mac con USB-A a quelli con USB-C o magari anche da iPad a Mac e viceversa.

Una delle due spine resta sempre protetta, così è anche più facile gestirne il collegamento: basta ruotare il coperchio per estrarre una o l’altra in base alle proprie necessità. All’estremità del guscio è inoltre presente un foro che permette di farci passare un laccetto da polso o da collo per facilitarne il trasporto o ritrovarla più facilmente all’interno di una borsa.

Le due spine offrono l’accesso alla memoria con una velocità di lettura pari a 150 MB/s mentre in scrittura viaggia a 60 MB/s, il che significa che per copiare un file da 100 MB al suo interno ci si impiegano all’incirca 3 secondi, mentre per un film di 2 GB il trasferimento viene ultimato in meno di un minuto.

Questa chiavetta nella versione da 128 GB costa appena 18,50 €. Il prezzo ufficiale è di 46 euro quindi lo sconto è del 60%.