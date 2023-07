Due custodie per proteggere lo smartphone da acqua, sabbia, polvere, coupon sconto a 7,6 €

Volete portare il telefono al mare, al lago, sulla neve o in piscina e volete essere certi che niente possano rovinarlo? Infilatelo in una sacca impermeabile come questa che oggi vi costa solo 7,6 € in un pacchetto da due

Questa custodia impermeabile non è certo una novità. Ne abbiamo presentate molte simili nel corso di questi anni, ma resta un grande classico. Nasce per proteggere il telefono in tutte le occasioni. E’ abbastanza grande da contenere qualsiasi smartphone, con o senza custodia, anche il più grande iPhone 14 Pro Max, e grazie alla chiusura ermetica impedisce che il telefono venga in contatto con acqua o qualunque altro elemento che potrebbe danneggiarlo.

Volendo ci potete anche fare il bagno, benché nasca per proteggere da danni casuali e non per fare video o scattare foto subacquee. A nostro giudizio è l’ideale per usare il telefono in spiaggia anche con le mani bagnate, senza temere di rovinare il telefono perchè neanche sabbia, terra, neve o polvere riusciranno ad infilarsi nella custodia.

La immaginiamo come utile quando si usa il telefono in barca o a bordo piscina e potrebbe cadere in acqua. In questa situazione la custodia consentirà al dispositivo di galleggiare e di recuperarlo facilmente.

In ogni caso per evitare situazioni come queste viene venduta insieme ad un pratico laccio da collo in stoffa utile per appenderla. La chiusura è ermetica e gestita mediante due rotelle che chiudono il bordo.

La custodia, molto simile se non sostanzialmente identica a quelle di altri marchi vendute in decine di migliaia di pezzi, è al momento la soluzione più economica che abbiamo trovato su Amazon. Viene venduta in pacchetti di due, che costerebbero 8,49 € (quindi 4,2 € l’una) ma se applicate il coupon sconto del 10% le pagate 7,64€, 3,8 € l’una.

