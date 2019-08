Sconto del 22% su MacBook Pro 13″ Core i5 2,3 GHz da 256 GB: 1399 euro

Con l’arrivo dei nuovi MacBook Pro 13″, Amazon sconta a prezzi davvero molto interessanti la precedente versione. Il modello da 256 GB con con processore da 2,3 GHz scende infatti del 22%, quindi a 1399 euro.

Questo Mac, lo ricordiamo, era stato presentato nel 2018 quando rappresentava una delle migliori soluzioni per chi cercava un prodotto di buon livello nel campo dei portatili senza eccedere con il prezzo. Ora sono stati sostituiti dai nuovi modelli che hanno un processore più potente, la Touch Bar e Touch ID. Si tratta ovviamente di funzioni interessanti che rendono questi modelli anno 2019 ulteriormente competitivi anche nel mondo professionale, ma visto lo sconto applicato anche il modello dello scorso anno è da tenere in assoluta considerazione.

Per fare un confronto di prezzi, un MacBook 13″ con 256 GB di disco costa oggi 1799 euro, 300 euro in più. Addirittura la versione da 128 GB costa 150 euro in più (1559) e stiamo parlando della versione con processore da 1,4 GHz, ovvero quella che, come dimostrano i dati di Geekbench, ha un processore del tutto paragonabile in prestazioni al 2,3 GHz del modello in sconto di Amazon. In pratica se è la velocità della CPU che vi interessa non dovreste preoccuparvi e approfittare dello sconto. Diverso il discorso se vi interessano Touch Bar e Touch ID. Il vecchio modello, quello che vi fa risparmiare, non li ha. Quello nuovo sì.

Se poi il confronto si sposta su un MacBook Air 256 GB, il MacBook Pro di Amazon vince a mani basse il confronto in prestazioni e non si discosta molto in fatto di maneggevolezza. Questo ad un prezzo di 130 euro inferiore.

Se stavate creando un nuovo Mac portatile e queste considerazioni vi hanno convinto, vi conviene agire subito per l’acquisto. In passato sconti di questo tipo su Amazon non sono durati a lungo…

