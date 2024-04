Dock Orico USB-C a 12-in-1 100W a prezzo regalo, solo 24,99€

Se siete a corto di prese USB-C o semplicemente volete moltiplicare le possibilità di connessione in fatto di dispositivi e periferiche, andate su Amazon dove oggi comprate al prezzo più basso questa docking Station Orico. 12 porte differenti a solo 24,99€.

Quella che vi invitiamo a a considerare è un vero “tuttofare” Offre

1 porta di ricarica PD di tipo C (100 W max)

2 porte HDMI (4 K a 60 Hz)

1 porta VGA (1080P)

2 porte USB A3.1, 1 porta USB-A2.0

1 porta dai USB-C

1 Porta Ethernet

lettore di schede SD e TF

audio da 3,5 mm

Tra i dettagli da considerare la risoluzione della porta HDMI, fino a 4 K a 60 Hz, perfetta per il mirroring o l’estensione dello schermo a un HDTV con supporto al mirroring Mac.

La porta di ricarica USB-C da 100 W permette di supportare l’uso del Mac o del PC senza esaurire la batteria 100W

Infine il lettore di schede dual TF/SD, supporta la lettura di 2 schede contemporaneamente fino a 2 TB..

Innanzitutto c’è la presa Ethernet RJ45 per potersi collegare ad una rete cablata, molto comoda ad esempio in hotel o in tutte quelle situazioni dove è possibile agganciarsi ad una rete tramite cavo.

Se questo non dovesse bastare a far scattare l’acquisto compulsivo, c’è da dire anche che è ben costruito visto che tutta la scocca esterna è in alluminio. E poi è molto compatto: misura circa 13 x 6 x 1,5 cm e il cavetto USB-C col quale si collega a smartphone, tablet e computer è lungo 10 centimetri, abbastanza per garantire una buona flessibilità dell’accessorio ma non troppo per ridurre gli ingombri al minimo.

Se siete interessati, come dicevamo il momento migliore per comprarlo è adesso: grazie ad un’offerta lampo ve lo potete portare a casa per soli 24,99 euro.