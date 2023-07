Sconto Dreame H12, il tutto in uno che scopa il pavimento e lo lava a 299€

Se siete alla ricerca di un’ottima scopa elettrica verticale, naturalmente senza fili che aspira liquidi e lava i pavimenti ecco l’offerta che non dovete farvi scappare. Stiamo parlando di Dreame H12, che si Amazon viene attualmente proposta in offerta a 299 euro, anche in rate da 60 euro al mese senza interessi.

Come già accennato, uno dei principali punti di forza di questa aspirapolvere è la sua flessibilità. Non funziona solo come scopa elettrica per pulire il pavimento da residui di terra, polvere, briciole e ogni sorta di frammenti per i quali utilizzereste una scopa, ma vi aiuta anche a sbarazzarvi di liquidi e sporco umido, come l’acqua raccolta e sparsa sul pavimento dalle scarpe o le “pozzangherine” che si formano dopo una doccia. In più lava dove passate.

Il Dreame H12 è composto da due elementi che collaborano uno con l’altro: un sistema di aspirazione e un serbatoio di acqua pulita che, eventualmente, può essere addizionata di detergente. Quando si mette in uso permette una pulizia profonda e meticolosa del pavimento: raccoglie tutti i residui e nello stesso tempo lava dove passa. Tutto lo sporco, acqua e secco, viene raccolto nello stesso serbatoi, facilitando la pulizia

Il sistema di analisi dello sporco è “smart”. Il sensore capisce il livello di pulizia da applicare e ci dice se insistere in un punto procedere oltre. Questo consente anche di risparmiare batteria e migliorare l’autonomia che che tocca i 35 minuti, grazie alla batteria da 4000 mAh.

Una funzione che riduce la manutenzione e il tempo che si deve dedicare a tenere in efficienza il sistema è l’autopulizia della spazzola che parte quando si ripone in ricarica il Dreame H12.

Questo accessorio per la casa è l’ideale per risparmiare tempo e fare una pulizia più profonda di quella che sarebbe possibile con la sola scopa. Perfetta per pavimenti lisci di tutti i tipi (dalle piastrelle al linoleum, dal marmo al legno)

Dreame H12 è stato lanciato qualche tempo fa a 550 euro. Ora lo trovate in sconto su Amazon a 299 euro, anche in rate da 60 euro senza interessi.

Clicca qui per comprare.