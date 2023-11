Con Windows App Microsoft mette un PC dentro iPhone, iPad, Mac e browser

Microsoft mette a disposizione Windows App per iOS, iPadOS e macOS. L’app – per ora in beta – è sostanzialmente quella che in precedenza era denominata Windows 365 ed è un hub centralizzato che permette l’accesso in remoto a diversi servizi Windows e Microsoft, consentendo di accedere a PC e al cloud, una porta di accesso a Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box, servizi Remote Desktop e PC remoti.

Microsoft riferisce che è possibile usare l’app Windows su vari dispositivi e piattaforme, su macchine desktop, laptop, tablet e smartphone e anche direttamente all’interno del browser dal portale dedicato, quindi anche senza bisogno di app.

L’app mostra una schermata personalizzabile per la gestione di vari flussi di lavoro; è possibile accedere a PC remoti e vari servizi di Windows, sfruttando anche account diversi. L’app supporta la gestione di monitor multipli, la personalizzazione di scaling e risoluzioni video, il reindirizzamento di periferiche quali webcam, dispositivi di storage e stampanti.

what’s the future of Windows? Well, Microsoft has released a Windows App that lets you stream Windows 365 to an iPhone, iPad, Mac, PC, or browser. It doesn’t support consumer accounts yet, but that feels inevitable at this point https://t.co/KeUN1JYn08 pic.twitter.com/wdfW3bTbWM — Tom Warren (@tomwarren) November 15, 2023

Un PC Windows in streaming su tutti i dispositivi Apple

Al momento, Windows app è riservata agli account business, ma sembra che in futuro sarà disponibile per qualsiasi account, anche per gli utenti privati. Il nome Windows App sembra avere un significato diverso rispetto agli strumenti precedenti per il controllo e assistenza a distanza, come Remote Desktop Connection. Secondo The Verge potrebbe essere un indizio delle ambizioni Microsoft nel portare Windows completamente nel cloud.

Chi volesse provare l’app può accedere tramite browser desktop (non sono supportati browser da dispositivi mobili) andando a questo indirizzo; per quanto riguarda i dispositivi Apple per ora si ottiene tramite TestFlight, la piattaforma Apple per il beta testing che permette di provare in anteprima le app.

L’app per Windows supporta Windows 10 e Windows 11; l’app per Mac supporta macOS 12.0 e versioni seguenti; l’app per iOS e iPad supporta iOS 16/iPadOS 16 e seguenti.

Windows App via browser ovunque

Da questo link si avvia la procedura di configurazione generica, completata la quale si sceglie a quale servizio accedere e il dispositivo dal quale effettuare l’accesso. Quando la fase di beta test sarà completata Windows App sarà disponibile su App Store e Mac App Store. Per il momento non si parla della versione Android ma è senza dubbio in scaletta.

Microsoft ha messo in piedi un nuovo team che si sta concentrando su funzionalità web, nato dopo che Panos Panay, il dirigente a capo dello sviluppo di Windows, ha lasciato l’azienda per assumere il ruolo di responsabile dei dispositivi Amazon.

Windows, software e servizi Microsoft potenziati da AI via cloud

Il nuovo “Windows and Web Experience” team è concentrato sullo sviluppo di esperienze web alimentate dall’AI; tra le ultime novità annunciate: l’ampliamento degli strumenti Copilot per migliorare la produttività con praticamente tutti i software e servizi Microsoft 365, la connessione sempre maggiore tra dati aziendali e strumenti di AI e una nuova suite di strumenti AI e produttività per gli sviluppatori.

