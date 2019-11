Sconto fotocamere Black Friday Week: Panasonic Lumix DMC-GX80 319,99 €; DMC-LX15 a 364 €

Per chi è appassionato di foto e cerca affari nella settimana del Black Friday, non c’è solo la sezione dedicata e specifica di prodotti Sony e quella con, tra gli altri, Olympus, Nikon, Panasonic, Pentax, ma ci sono due ottime occasioni “sparse” di Panasonic: la Lumix DMC-GX80 a 319,99 € e la DMC-LX15 a 364 €.

L’occasione migliore, a nostro giudizio, è rappresentata dalla Lumix DMC-GX80. Si tratta di una fotocamera Micro Quattro Terzi a lenti intercambiabili che Panasonic ha annunciato qualche tempo fa. Offre sensore da 16 MP, processore d’immagine Venus Engine, assenza di filtro passa basso, possibilità di scattare foto e riprendere video in 4K, stabilizzatore d’immagine a 5 assi, tecnologia Post Focus e Depth From Defocus, Wi-Fi, mirino elettronico e display orientabile. Viene offerta in kit con la lente Panasonic 12-32mm da f3,5-5,5 , ma è in grado di usare tutto lo sterminato panorama di lenti dell’ecosistema Micro 4/3. Costa solo 319,99 euro, contro un prezzo che normalmente oscilla intorno ai 430 euro. Click qui per comprare

Ottimo anche il prezzo della DCM-LX15 una compatta di alta qualità con sensore da 1 pollice da 20.1 megapixel. Viene fornita con una lente LEICA DC VARIO-SUMMILUX F 1.4 – 2.8 8-26,4mm, gira video 4K Foto, ha un display inclinabile LCD. Eccellente il sistema di stabilizzazione Power OIS (5 assi). È l’ideale per chi non si accontenta di uno smartphone per scattare fotografie e vuole qualche cosa di più flessibile e con lenti di superiore qualità. Il prezzo di 364 euro è molto appetibile anche se lo sconto non è paragonabile a quello della DMC-GX80. In commercio la DCM-LX15 si trova ad un prezzo che oscilla tra i 400 e i 450 euro. Click qui per comprare