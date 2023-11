HONOR Band 7, la band per fitness e notifiche in sconto a 36,90 euro su Amazon

Amanti del fitness all’ascolto, e non solo, ecco una smartband che potrà accompagnarvi nel quotidiano, grazie alla possibilità di tenere traccia dei dati sulla salute, ma anche sulle notifiche in arrivo sullo smartphone. Honor Band 7 è in offerta su Amazon a meno di 37 euro a questo indirizzo.

Con uno schermo AMOLED di grandi dimensioni da 1,47 pollici, l’HONOR Band 7 promette un’esperienza visiva paragonabile a quella di uno smartwatch. Il dispositivo pesa appena 18 grammi, garantendo un comfort senza pari così da poter essere indossato tutto il giorno.

Una delle caratteristiche distintive di questo smart band è la vasta gamma di quadranti dinamici tra cui scegliere, con supporto all'”Always On Display” (AOD).

Importante anche la durata della batteria di ben 14 giorni con una singola carica, mentre con utilizzo più intensivo può arrivare comunque fino a 10 giorni.

HONOR Band 7 non è solo un accessorio di moda, ma anche un compagno ideale per gli amanti del fitness. Con ben 96 modalità sportive, tra cui la nuova modalità salto con la corda, questa Band 7 è in grado di monitorare e registrare una vasta gamma di attività fisiche. Inoltre, il dispositivo è dotato di un rilevatore di ossigeno nel sangue (SpO2), monitoraggio cardiaco continuo 24 ore su 24, monitoraggio dello stress, monitoraggio del sonno ed esercizi di respirazione.

Solitamente ha un costo che sfiora gli 80 euro, ma al momento si acquista a meno di 37 euro, direttamente a questo indirizzo su Amazon.