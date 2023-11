Insta360 Ace Pro sforna video con lenti Leica e chip AI

Insta360 annuncia il lancio di Insta360 Ace e Insta360 Ace Pro, due videocamere grandangolari per riprese di qualità e adatte a qualsiasi tipologia di utente.

La versione premium, Insta360 Ace Pro, ha un sensore da 1/1,3″ realizzato in collaborazione con Leica, in grado di offrire prestazioni certamente superiori. Con registrazione video in 4K a 120fps e foto da 48MP, Ace Pro include la modalità PureVideo per filmare in condizioni di scarsa luminosità. Insta360 Ace, invece, è l’opzione più economica, con un sensore da 1/2″ (48MP) per riprese video in 6K.

Entrambe le videocamere hanno un touchscreen da 2,4″ orientabile e funzioni come controllo vocale, gestuale e Assistente AI per semplificare riprese ed editing.

Il sensore premium da 1/1.3″ di Ace Pro la posiziona in cima per la qualità dell’immagine, catturando più luce e offrendo una gamma dinamica superiore. La modalità PureVideo, grazie al chip AI costruito con tecnologia a 5 nanometrim, garantisce filmati di qualità in condizioni di scarsa luminosità, ampliando le possibilità di utilizzo.

Di giorno la Ace Pro si distingue con il sistema Active HDR, garantendo vivacità dei colori e dettagli. L’AI gioca un ruolo cruciale nell’ottimizzazione dell’immagine, rendendo Ace e Ace Pro superiori alle altre action cam sul mercato.

La serie Ace introduce funzioni come Clarity Zoom, Controllo Gestuale, Annulla la Registrazione, Metti in Pausa/Riavvia la Registrazione e Live Snapshot. L’Assistente AI, invece, seleziona automaticamente i momenti salienti del video e crea un montaggio del tutto automatico.

La serie Ace è anche dotata di Warp AI, consentendo l’aggiunta di effetti dinamici ai video, e offre modalità sofisticate come timelapse, hyperlapse e l’effetto Selfie Stick Invisibile.

Impermeabili fino a 10 metri e con un Case Subacqueo per raggiungere i 60 metri, le action cam in questione sono ideali per esplorare mondi sottomarini e affrontare avventure invernali.

Insta360 Ace e Ace Pro, disponibilità e prezzi

Insta360 Ace Pro sarà disponibile a breve al prezzo di 479,99 euro presso i rivenditori di prodotti Insta360 in Italia, Amazon incluso, oltre che nei negozi online di Nital e del costruttore. Il modello Insta360 Ace è invece proposto al prezzo di 409,99€

Ricordiamo che è attivo il Black Friday 2023 di Insta360: trovate tutti gli sconti a questa pagina.