Palworld supera Cyberpunk e diventa fenomeno dei videogiochi

L’incredibile successo di Palworld è cresciuto nel corso dell’ultimo weekend, con il gioco di sopravvivenza e crafting stile “Pokémon, ma con armi” che si è spinto in alto nella classifica dei titoli più giocati su Steam, tanto che ad oggi ha venduto diversi milioni di copie.

Palworld è stato lanciato il 19 gennaio sotto forma di accesso anticipato su Steam, nonché su Xbox e Windows PC, contemporaneamente al Game Pass. Palworld ha superato addirittura Cyberpunk 2077 di CD Projekt stabilendo il quinto posto nella classifica dei giochi con il picco più alto di giocatori contemporanei su Steam, registrando 1.291.967 persone online contemporaneamente sulla piattaforma di Valve.

Attualmente, Palworld è il gioco più giocato su Steam, superando colossi come Counter-Strike 2, Dota 2 e PUBG. È solo il sesto gioco ad aver raggiunto il milione di giocatori contemporanei su Steam.

Questo successo su Steam è accompagnato da diversi record. Palworld è ora il gioco sviluppato in Giappone più giocato di sempre su Steam (il suo sviluppatore, PocketPair, ha sede a Tokyo), superando il detentore del record precedente, Elden Ring. Inoltre, Palworld è il secondo gioco a pagamento più giocato di sempre su Steam, dopo il picco di giocatori contemporanei forse insormontabile di PUBG, che è stato stabilito prima che il battle royale diventasse gratuito.

Nel frattempo, Pocketpair ha dichiarato che Palworld ha venduto oltre cinque milioni di copie in circa tre giorni, con 86.000 copie vendute all’ora. Per fare un confronto, Marvel’s Spider-Man di Insomniac ha venduto 3,3 milioni di copie nei suoi primi tre giorni di disponibilità, God of War dello studio Sony di Santa Monica ha venduto 3,1 milioni in tre giorni e The Last of Us 2 di Naughty Dog ha venduto 4 milioni nello stesso periodo di tempo. Tutto questo nonostante la sua disponibilità sin dal primo giorno su Game Pass.

Nonostante Palworld sia un chiaro successo, non è privo di controversie. La scorsa settimana IGN ha riportato come alcuni fan di Pokémon abbiano fatto notare su social media le notevoli somiglianze tra i Pals di Palworld e i Pokémon stessi. Inoltre, la versione per Xbox continua a essere indietro rispetto alla versione per Steam per quanto riguarda le funzionalità chiave e gli aggiornamenti.

