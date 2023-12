Jabra Elite 7 Active, auricolari per lo sport ad un prezzo minuscolo, solo 99,99€

Se vi serve un paio di eccellenti auricolari per lo sport, firmati da un importante marchio nel campo audio al prezzo di un anonimo accessorio cinese oggi è il momento di andare su Amazon. Qui trovate infatti ad un prezzo imbattibile, solo 99,99 euro, i Jabra Elite 7 Active.

Stiamo parlando, come detto, di auricolari che appartengono alla famiglia Jabra Elite 7 ma che nella versione Active, come dice il nome, nascono per chi li vuole usare per la vita “attiva”, palestra, corsa, bicicletta e in genere in tutte quelle situazioni dove c’è un significativo movimento.

Offrono tra le altre cose cancellazione attiva del rumore (ANC) regolabile e la personalizzazione del suono con l’app Jabra MySound e la funzione HearThrough, che permette all’utente di definire esattamente quanto rumore esterno vuole poter sentire.

Inoltre, basandosi sullo specifico know-how di Jabra nello studio dell’orecchio, sull’uso della gomma siliconica liquida e su un design senza ali, i nuovi Elite 7 Active con rivestimento ShakeGrip sono progettati per fornire la migliore vestibilità qualunque siano i movimenti dell’utente durante le sessioni di allenamento. Inoltre, la maglia del microfono rimuove il fruscio vento dalle chiamate.

Gli auricolari garantiscono fino a 8 ore di batteria e 30 ore con la custodia. Oltre a una ricarica veloce che fornisce due ore di potenza in soli cinque minuti. Sono dotati dell’integrazione per Alexa, Siri e Google Assistant.

Questi auricolari sono stati rilasciati ad un prezzo di 179 €. Oggi costano praticamente la metà: 99,99€