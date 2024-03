Offerte di Primavera, Logitech Signature M650 mouse per ogni mano a 24,99€

Logitech manda in sconto in occasione della promozione di primavera anche il suo Signature M650 che viene offerte con un prezzo a partire da 24,99€ invece di 53,99€.

Il mouse Signature M650 si distingue dall’offerta per essere stato creato con in mente tutte le esigenze. In primo luogo è offerto in versione standard e una più grande, accomunati da una comoda impugnatura, esiste anche in versione sia per destrorsi e mancini

La nuova gamma è poi progettata per rendere la postazione di lavoro più moderna e unica, migliorando la produttività grazie allo scorrimento SmartWheel.

Per consultare lunghi documenti, pagine web, liste e fogli di calcolo di grandi dimensioni basta premere la rotella del mouse per ottenere lo scorrimento prolungato che funziona come un volano: basta una sola rotazione per scorrere decine e decine di pagine in modo rapido fino al punto desiderato, risparmiando tempo e numerosi movimenti alla nostra mano e alle nostre dita, che alla sera ringrazieranno. In qualsiasi momento è possibile tornare allo scorrimento tradizionale premendo nuovamente la rotella SmartWheel.

Signature M650 e Signature M650 L (di dimensioni maggiori) sono inoltre dotati della tecnologia SilentTouch, che riduce il rumore dei clic del 90% rispetto al mouse Logitech M185, ideale quindi per un utilizzo silenzioso anche durante chiamate e videochiamate di lavoro. Completano la dotazione la connessione wireless e una batteria che dura fino a due anni.

A questo si aggiunge la possibilità di personalizzare i pulsanti laterali con le scorciatoie preferite grazie al software di configurazione e gestione Logitech Options+. Disponibili nei colori grafite, rosa e bianco sporco, i nuovi mouse sono compatibili con i sistemi operativi macOS, ipadOS, Windows, Linux, Chrome e Android, collegandosi al volo tramite Bluetooth Low Energy o ricevitore USB Logi Bolt.

Amazon offre al prezzo più basso, 24,99 euro, la versione per mani grandi sia per destrorsi. che per mancini. Le versioni per mani medie e piccole costano solo qualche euro in più.