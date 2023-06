Mac mini M2 Pro prima volta in sconto, risparmiate 180 €

I Mac mini con processore M2 sono stati più volte scontatati del 18% ma oggi trovate in sconto anche la versione più potente quella con il processore M2 Pro che Amazon offre in ribasso di 180 euro rispetto al prezzo Apple.

Questo Mac mini strutturalmente non è molto diverso da quello dello scorso anno con processore M1 ma nella sua versione con processore M2 Pro ma rappresenta una seria alternativa per chi cerca un Mac con prestazioni elevate, capaci di essere una seria alternativa a macchine portatili professionali ad un prezzo molto più basso.

Il chip M2 Pro nella versione in sconto, oltre ad un disco da 512 GB, ha CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB di Memoria unificata; vanta 200 GBps di banda di memoria (il doppio rispetto al chip M2). Il suo Neural Engine è il 40% più veloce rispetto al chip M1, velocizzando le attività di machine learning come l’analisi di video e l’elaborazione delle immagini.

«Progettato per accelerare nettamente la riproduzione e la codifica video – scrive Apple – con un consumo minimo di energia, il chip M2 Pro offre un media engine potente che gestisce a tutta velocità i principali codec video e può riprodurre simultaneamente fino a cinque stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 23 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps. Il modello con chip M2 Pro è fino a 14 volte più veloce rispetto al modello più veloce di Mac mini con processore Intel»

Con il chip M2 Pro, chi usa Mac mini può gestire carichi di lavoro ad alte prestazioni prima impensabili in un design così compatto. Chi produce musica può utilizzare plug-in ed effetti più potenti, chi crea contenuti può lavorare comodamente in multicam con più formati, inclusi i video ProRes, mentre il pubblico di gamer può godersi i videogame più impegnativi alla stessa qualità di una console. Le prestazioni di gioco sono fino a 15 volte più rapide rispetto al modello più veloce di Mac mini con processore Intel.

Unito ad uno Studio Display e agli accessori Magic si ottiene una postazione professionale perfetta. Da notare anche che qui abbiamo non due come nel Mac mini con processore M2, ma quattro porte Thunderbolt. In aggiunta, il modello con chip M2 Pro può supportare un monitor 8K, una novità assoluta per il Mac.