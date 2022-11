Sia che siate cantanti, podcasters oppure persone che genericamente usano un microfono su Amazon c’è l’offerta giusta per il Black Friday, il leggendario microfono Shure SM58 in offerta a 87,86€.

Scriviamo “leggendario” nona caso: stiamo parlando di uno microfoni più venduti e più usati al mondo forse il più famose microfono al mondo. Come scrive la stessa Shure: “Se avete mai sentito qualcuno cantare o parlare in un microfono dal vivo, è molto probabile che fosse un SM58”. Rockstar, idoli del pop, comici, presidenti e papi hanno usato questo microfono dinamico che si distingue per chiarezza e per solidità costruttiva.

L’ingegnere dei suono di Shure Ernie Seeler sottopose la capsula microfonica Unidyne III a indicibile torture: la cucinò, la congelò e sommerse in vari liquidi. Il microfono Shure SM58 è fatto anche fatto cadere da un elicottero, affogato in una pinta di Guinness, colpito dai colpi di una pistola calibro 12, investito da un bus in corsa, gettato nel Pacifico, cotto al microonde e grigliato con alcuni hot-dog.

Venendo alle funzioni, lo Shure SM58 nasce per gestire la voce umana con chiarezza e attenzione. Lo favorisce lo schema polare cardioide uniforme che permette di lasciare alle spalle il rumore di fondo esaltando il suono che si vuol far percepire con particolare precisione sulle frequenze medie.

Come abbiamo detto in apertura Shure SM58 è il microfono adatto per i musicisti che possono beneficiare non solo della sua particolare precisione nella risposta sulle frequenze tipiche della voce umana (50Hz-15kHz) e la bassa attenuazione che lo rende poco sensibile all’aumento dei bassi quando ci si avvicina troppo ad esso. Chi registra podcast viene aiutato dall’effettiva riduzione del rumore di fondo e dall’accondiscendenza nel posizionamento. Sempre i Podcaster ma anche cantanti e musicisti insieme avranno vantaggi dal filtro anti-pop integrato.

Tra gli altri vantaggi tecnici Shure SM58 c’è la bassa impendenza. Grazie a questo non richiede un’alimentazione phantom e può facilmente essere connesso ad un registratore digitale. In ogni caso se vorrete collegarlo ad un computer, essendo un microfono XLR, avrete bisogno di un cavo come questo (verificate i metri che vi servono) e di un’interfaccia come la Focusrite Scarlett Solo (se avete solo un microfono da collegare) o la Focusrite Scarlett 2i2 (in offerta BlackFriday)

Questo microfono non si trova a meno di 100/110 euro. Amazon per il Black Friday lo vende a 87,76 €. Un vero affare