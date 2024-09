Minimo tutti i tempi per iPhone 15, su eBay a solo 674,90

Pubblicità Su eBay tornano gli sconti pazzi su iPhone 15. L’ultimo arrivato in casa Apple era stato venduto mesi fa a 689€. Andato esaurito ora torna ad un prezzo anche più basso: di solo 6749,99 euro appunto . Stiamo parlando dell’ultimo iPhone presentato da Apple, il modello standard da 6,1 pollici, che sinceramente quest’anno potrebbe per i più il modello da scegliere. Questo grazie alle importanti novità che introduce: La Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale

Un nuovo design con dorso in vetro a infusione di colore e in alluminio con display fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello di iPhone 14.

Fotocamera principale da 48MP per scatta foto ad altissima risoluzione con teleobiettivo 2x di qualità ottica

Ritratti più dettagliati e con colori più intensi e funzione di fuoco su un altro soggetto nella foto dopo aver scattato

Nuovo chip A16

Nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per il tuo iPhone 15 Plus. E puoi usare l’iPhone 15 Plus per caricare Apple Watch o gli AirPods Lo sconto di oggi è il più basso di sempre. Per ottenerlo basta semplicemente aggiungere al carrello il prodotto. A 674,90 € siamo di fronte ad uno sconto del 31%, ma visto su questo taglio di memoria. Il venditore (Pc Distribution) ha quasi il 100% di feedback positivi. Inoltre, pagando con PayPal, non solo avrete tutte le garanzie del caso, ma anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi. Partire da qui per selezionare il colore. Nel caso Pc Distribution avesse esaurito i pezzi potete dare un’occhiata anche a Cellular Point che è ugualmente valido come venditore e offre gli iPhone 15 allo stesso prezzo.

